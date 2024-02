Sanremo24, Angelina Mango e il dettaglio delle unghie a Sanremo: il loro significato è particolare

Angelina Mango è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. La Big in gara sta facendo molto parlare di sé per via delle straordinarie esibizioni che ogni regala sul palco dell’Ariston. Nel corso della serata dedicata alle cover, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha sfoggiato un dettaglio nel suo look che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Angelina Mango regina di stile sul palco dell’Ariston. Per quanto riguarda i look, la cantante si è affidata allo stylist Nick Cerioni che ha creato per lei degli outfit a dir poco particolari e firmati ‘Etro’. Abbiamo infatti visto Angelina esibirsi sul palco dell’Ariston con una serie di look hippie che tutti stanno amando. Come già anticipato, durante la serata andata in onda venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, tutti non hanno potuto fare a meno di notare le unghie di Angelina, legate ad un significato particolare.

Sanremo24: il particolare significato delle unghie di Angelina Mango

Come già anticipato, le unghie di Angelina Mango hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti in platea e dei moltissimi fan della cantante. A riguardo c’è da dire che la scelta del loro design non è casuale ma è legato proprio alla partecipazione della cantante in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Per comprendere infatti il significato delle sue unghie, bisogna ascoltare e comprendere le parole del brano con cui la cantante sta partecipando nella manifestazione canora, ‘La Noia’:

La mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi da snodare piano piano con l’età.

Non a caso sulle unghie di Angelina Mango sono presenti delle perline che rimandano al suo brano ‘La Noia’, ormai diventato uno dei più amati di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo.