Sanremo24, Geolier ha mantenuto la promessa: quello che ha fatto ha commosso tutti

Le promesse si mantengono. E così ha fatto il rapper napoletano arrivato secondo nella classifica finale della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Geolier ha portato sulla tomba dell’amico Daniele il premio vinto durante la contestata serata Cover di Sanremo 2024. Purtroppo il giovane ragazzo non c’è più, portato via troppo presto dall’affetto dei suoi cari per una malattia che non gli ha dato scampo.

Geolier aveva fatto una promessa a Sanremo. E l’ha mantenuta, andando a trovare al cimitero l’amico Daniele Caprio, che, purtroppo, ha perso la vita poco prima dell’inizio del Festival della Canzone Italiana.

Gli aveva promesso, alla fine della puntata, quando è stato sommerso dai fischi dopo aver vinto il premio esibendosi con Gigi D’Alessio, Luché e Guè, che gli avrebbe dedicato quel premio. E glielo ha effettivamente portato a vedere nel luogo dove ora riposa per sempre.

Il cantante napoletano, che al Festival di Sanremo è arrivato secondo al Festival con I p’ me, tu p’ te, prima ha fatto visita alla famiglia di Daniele, deceduto a causa di un tumore. E poi è andato a trovare anche lui al cimitero.

Daniele Caprio e Geolier si sentivano spesso e, fino all’ultimo istante di vita, il rapper ha cercato di dargli conforto. Purtroppo la malattia lo stava lentamente consumando e poco prima che iniziasse il Festival, Daniele se n’è andato.

Geolier sulla tomba di Daniele omaggia l’amico scomparso prima di Sanremo per una lunga malattia

Dopo aver fatto visita ai genitori di Daniele, il rapper napoletano ha portato il premio della serata Cover sulla tomba dell’amico. E lo ha lasciato lì come regalo, proprio come aveva promesso sul palco dell’Ariston.

“Io e Daniele ci sentivamo tutti i giorni e quello che ho fatto nella prima serata del Festival è stato per lui così come quello che farò. Prima di partire non ho salutato nemmeno mia madre. Sono corso all’ospedale solo per salutare lui. Mi ha salutato dicendomi simpaticamente mi raccomando, sfunn tutt cos”. Così Geolier ha raccontato di cosa è successo a Daniele prima della sua partecipazione a Sanremo. Poi aveva aggiunto: “Quando ero con lui in ospedale, chiudeva la porta, parlava con me, si sfogava, diceva: non ce la faccio più, ho diciassette anni ma ne sento settanta. Sorrideva, nonostante tutto il dolore che provava. Daniele mi ha insegnato tantissimo, mi ha cambiato“.