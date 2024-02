Sanremo24, Geolier risponde ai fischi della platea: “È stato il momento più brutto della mia carriera”

Queste le parole del cantante in gara a Sanremo: "È stato il momento più brutto della mia carriera"

Venerdì 9 febbraio è andata in onda la quarta e penultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, quella delle cover. I 30 Big in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston insieme ad altri artisti e a fine serata il direttore artistico e conduttore Amadeus ha svelato i cantanti presenti nella top five:

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio (Medley di Strade) Angelina Mango (La rondine) Annalisa con La Rappresentante di Lista (Sweet Dreams) Ghali (Medley di Italiano vero) Alfa con Roberto Vecchioni (Sogna ragazzo sogna)

Ed è proprio al momento della lettura del cantante presente al primo posto, raggiunto da Geolier, che tutti i presenti in platea si sono lasciati andare a fischi e proteste.

Poco fa lo stesso Geolier ha deciso di rompere il silenzio e di commentare quanto successo ieri sera per via del suo primo posto in classifica. Queste sono state le parole del cantante a riguardo parlando con il giornale il ‘Corriere’:

È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita.

Geolier

Sanremo24, ecco perché Geolier ha scelto questo nome d’arte

Geolier è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo e molti si sono interrogati su come fosse nato il suo nome d’arte. Si tratta in realtà di un termine che deriva dal francese e che in italiana ha il significato di ‘guardia carceraria’ o ‘secondino.

Il luogo di nascita del Big in gara in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo è Secondigliano. L’orgoglio delle origini del rapper è grande e il cantante si è mostrato a tutti come una persona che non vuole nascondere niente della sua terra.