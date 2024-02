Grande interesse per il look di Irama e per l'orecchino che sembra indossare in maniera molto velata. Di che cosa si tratta?

A poche ore dal primo ascolto della sua Tu No, il brano di Irama sembra essere tra i preferiti della nuova edizione del Festival di Sanremo. Le note della sua canzone colpiscono tutti, ma anche il suo look e i diversi accessori esibiti. Un particolare non è passato inosservato: di che cosa si tratta?

Irama al Festival di Sanremo

Pare infatti che oltre alla collana che stringe tra le mani, Irama indossi anche un altro gioiello più nascosto. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a tal proposito.

Irama a Sanremo: il significato di Tu No

Il giovanissimo Irama è sempre una conferma e anche la versatilità con la quale compone i suoi pezzi non può che entusiasmare il pubblico che lo sostiene. Il biondo cantante ha decido di ripresentarsi all’Ariston con un brano che alla fine della seconda serata del Festival ha conquistato la seconda posizione in classifica.

La collana di Irama

Parliamo di una canzone che tocca le più profonde note del cuore, quelle che solamente la perdita di una persona cara può far avvertire. La sua è una ballata che accompagna la sofferenza di un distacco che non era stato contemplato e sul quale è impossibile intervenire per porre rimedio.

Non è la prima volta che Irama affronta un tema simile, in quanto anche nel 2022, sempre a Sanremo, aveva calcato le scene con “Ovunque Sarai“. Questo gli aveva permesso di raggiungere la quarta posizione anche se molti avrebbe meritato la vittoria.

Quale gioiello nasconde Irama nell’orecchio?

Credits: Rai

Da sempre il look di Irama non passa inosservato, in quanto il giovane artista esibisce spesso capi molto vistosi come pellicce, maglie trasparenti o in rete, pantaloni di pelle e molto altro ancora. Finora a Sanremo il suo è stato un look total black e in effetti molto semplice e di grande effetto. Per alcune persone gli immancabili pantaloni in pelle nera sarebbero ormai il suo fiore all’occhiello.

Grande interesse invece, per quanto riguarda la scelta degli accessori. Irama ha sempre stretto tra le mani un ciondolo mentre cantava “Tu No”. Si tratta di una collana da mano firmata da Emanuele Bicocchi davvero molto particolare. Un oggetto che probabilmente il cantante sente molto vicino a sé.

L’orecchino di Irama

Un altro particolare ha però catturato l’attenzione degli spettatori, un luccichio provenire dall’orecchio del ragazzo. Irama indossa infatti un orecchino che si inserisce all’interno dell’orecchio e pare che anche questo sia stato realizzato dalla stessa mano che ha creato la collana, ovvero Emanuele Bicocchi.

Il gioiello è in argento e riporta la forma di una croce che va ad incentivare ancora di più il significato del brano di Irama. Croce che viene riportata anche nel videoclip ufficiale del brano dell’artista, pubblicato sulle piattaforme il 6 Febbraio 2024. Ecco dunque svelato il mistero.