Nel corso della premiazione di ieri sera, Angelina Mango e Annalisa Scarrone sembravano davvero molto unite sul palco dell’Ariston. Ma quale legame accumuna queste due star di Amici?

Angelina Mango e Annalisa

Scopriamo insieme che cosa ha detto Angelina Mango sulla sua collega e che cosa hanno in comune queste due dolcissime artiste della musica italiana.

Angelina Mango ed Annalisa: un inizio comune per due star della musica

Poche ore fa si è tenuta la finale della 74°edizione del Festival di Sanremo. A pochi minuti dalla conclusione dell’evento sanremese, i 5 finalisti sono saliti sul palco in attesa di scoprire chi fosse il vincitore della gara.

In quel frangente, due delle ragazze finaliste hanno dimostrato di avere una grande affinità fra di loro tanto da scherzare e ridere insieme anche in un momento di così tanta attenzione. Ci riferiamo ad Angelina Mango e Annalisa, le quali sembrano essere davvero molto unite.

Angelina Mango

Nonostante le due ragazze abbiano molti anni di differenza, hanno infatti in comune qualcosa che le lega inevitabilmente. Entrambe sono riuscite a realizzare i propri sogni partendo da un programma che ha permesso loro di mettere in mostra il grande talento di cui sono in possesso. Sia Angelina che Annalisa hanno infatti partecipato ad Amici di Maria De Filippi, trasmissione che ha garantito loro il giusto esordio sulle scene.

All’epoca Annalisa era arrivata seconda ma, nonostante questo, è stata lei ad aver raggiunto il maggior successo durante tutta la sua edizione. Angelina ha invece partecipato al talent della De Filippi l’anno scorso quando, alla fine dei giochi, ha vinto la categoria canto e il premio della critica.

Che cosa ha detto Angelina mango su Annalisa?

Qualche ora fa Angelina Mango è stata intervistata a “Citofonare RaiDue” e fra le tante domande che le sono state poste una mirava proprio al pensiero della stessa nei confronti di Annalisa. Ovviamente la giovane vincitrice del Festival ha parlato con il cuore in mano.

Angelina e Annalisa Annalisa è un gigante della musica italiana, una donna fortissima. Sono onorata di aver condiviso il palco con te, davvero.

Queste le dolci parole che la cantante de “La Noia” ha deciso di rivolgere alla collega, ovviamente lì presente a pochi passi da lei. Anche Annalisa ha poi avuto la possibilità di rispondere alla stessa domanda e anche da parte sua le dichiarazioni sono state davvero molto dolci.

Penso che lei sia super talentuosa punto molto talentuosa.

Queste due giovani donne sembrano essere colonne portanti della musica italiana e siamo sicure che nei prossimi anni ci regaleranno davvero moltissime soddisfazioni. Chissà, forte più avanti decideranno perfino di collaborare e regalarci un singolo di grande successo!