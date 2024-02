Sanremo24, Luca Argentero tra gli ospiti, nel 2022 fu costretto a rinunciare alla partecipazione come ospite al Festival: ecco perché

Quasi tutto pronto per la quinta e ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera i 30 Big in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston e si decreterà il brano vincitore di questa edizione del Festival. Tra i tanti ospiti presenti ci sarà anche Luca Argentero. Forse non tutti sanno che l’attore, nel 2022, fu costretto a rinunciare alla sua presenza al Festival per via di un imprevisto che glielo impedì. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Come già anticipato, Luca Argentero sarà tra gli ospiti dell’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. In realtà l’attore di Doc doveva partecipare come ospite nel Festival della canzone italiana nel 2022; quell’anno, però, un imprevisto glielo impedì.

Purtroppo l’attore dovette fare i conti con la prematura scomparsa del suocero, il padre di sua moglie Cristina Marino. Furono moltissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non, inviarono a Luca e alla sua famiglia per il terribile lutto che li ha colpiti. Nonostante i numerosi messaggi di solidarietà in quell’occasione non mancarono anche commenti di alcuni haters che scatenarono non poche polemiche.

Tra le tante parole scritte per via della mancata partecipazione di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2022, un utente del web scrisse sui social un messaggio che scatenò l’ira di molti, non passando ovviamente inosservato:

Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe.

Sanremo24: Luca Argentero tra gli ospiti della quinta e ultima serata

Luca Argentero è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati dello spettacolo italiano. Stando alle indiscrezioni, pare che l’attore di Doc- Nelle tue mani si renderà protagonista di una gag insieme a Fiorello, il co- conduttore di quest’ultima serata.