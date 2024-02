Sanremo24, problemi tecnici per Loredana Bertè: la cantante costretta a interrompere l’esibizione

La cantante è stata costretta ad interrompere l'esibizione per via di alcuni problemi tecnici

La serata cover della quarta e penultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata. Sul palco dell’Ariston si è appena esibita Loredana Bertè la quale è stata però costretta ad interrompere l’esibizione per via di alcuni problemi tecnici. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio e il motivo per cui la cantante ha stoppato l’inizio della sua esibizione sul palco dell’Ariston.

Anche la quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, quella delle cover, è stata caratterizzata da non pochi colpi di scena. Come già anticipato, Loredana Bertè, appena salita sul palco dell’Ariston, è stata costretta ad interrompere l’esibizione per via di alcuni problemi tecnici.

Nel dettaglio, l’interruzione dell’esibizione della cantante di ‘Pazza’ è stata dovuta alla mancanza del count down. Un piccolo problema che è stato risolto in pochissimi minuti, dal momento che Loredana Bertè è tornata ad esibirsi subito dopo la segnalazione dell’anomalia.

Festival di Sanremo 2024: Loredana Bertè costretta ad interrompere la sua esibizione per via di alcuni problemi tecnici: “Non funziona il count down”

Uno spiacevole episodio si è verificato in questa serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Come già anticipato, la cantante di ‘Pazza’ ha interrotto la sua esibizione per via della mancanza del count down. Loredana ha segnalato immediatamente il fatto ai tecnici che sono riusciti a risolvere il problema nel giro di pochi secondo. Ma i fedeli fan della manifestazione canora non saranno per niente contenti di quanto successo a Loredana Bertè. Il motivo? Ve lo diciamo noi.

Al FantaSanremo, infatti, i problemi tecnici che causano l’interruzione dell’esibizione del cantante in gara causano la perdita di 20 punti. Tutto è bene quel che finisce bene. Nonostante questa piccola parente, Loredana Bertè si è esibita sul palco dell’Ariston interpretando il brano ‘Ragazzo mio’ accompagnata da Venerus. Dopo l’esibizione, Loredana Bertè ha ricevuto, da parte di tutta la platea, moltissimi applausi.