Santo Giuliano, ex ballerino di Amici, in arresto cardiaco: “Morto per un secondo”

Santo Giuliano, l’ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha avuto un gravissimo malore. Il ragazzo, ha pubblicato un video direttamente dalla sua stanza di ospedale, raccontando di aver avuto un arresto cardiaco e di essere letteralmente morto per un secondo.

Il ragazzo resta ancora in ospedale, ciò che emerge è che a far venire un arresto cardiaco al ballerino, sia stata un’infezione al miocardio. Sembra che potrebbe esserci una correlazione con la prima dose di vaccino Pfizer, ma questa ipotesi è tutta da verificare e non ci sono riscontri certi.

Santo Giuliano, però, ha deciso di raccontare tutto per aiutare chi potrebbe avere i suoi stessi sintomi.

Il 15 luglio ho fatto la prima dose di Pfizer ed il 16 ho iniziato ad avere la febbre, fino al 17. Il 18 la febbre si è un po’ abbassata. Il 19, la sera, ho iniziato a sentire un dolore forte al petto, come una pressione fortissima. Mi mancava il respiro. Poi mi sono venuti i dolori ai denti ed ho chiamato l’ambulanza che mi ha fatto un elettrocardiogramma. Avevo valori regolari, mi hanno così consigliato di andare in ospedale per un controllo ma ho rifiutato.

La scelta è stata assolutamente sbagliata, ma il ragazzo si sentiva in forze e ha comunque deciso di andare a lavorare. E ha spiegato:

Il giorno dopo sono andato a lavoro, ma nel pomeriggio il mio direttore mi ha detto ‘vai all’ospedale, non ti vedo bene’. Quando sono andato i valori li avevo normali, ma dal prelievo del sangue si sono accorti che avevo valori sballati. Così hanno chiamato un cardiologo che mi ha fatto un angiogramma. Il cuore stava bene.

Ma ho cominciato a sentirmi male ed il cuore si è fermato. A quel punto mi hanno iniettato della adrenalina e mi hanno fatto il defibrillatore. Da lì mi hanno tenuto monitorato: c’era un’infiammazione al muscolo del cuore, al miocardio, dovuto al vaccino. I dottori mi hanno detto che non posso fare la seconda dose. Sono morto per un secondo. […]

Il ballerino conclude con una frase decisissima: “La mia testimonianza non è per dirvi di non farvi il vaccino, anzi, non sono contro.”