Sapete a chi ha regalato Jason Momoa il suo tridente? Il suo gesto d’amore commuove il web

Jason Momoa dà ancora una volta prova di avere un grande cuore. Noto soprattutto per aver interpretato Aquaman nell’omonimo film, ha donato il tridente che lui stesso impugna nel celebre film della Warner Bros al piccolo Danny Sheehan. L’immagine del bambino mentre brandisce l’imponente scettro del mare, condivisa sulla sua pagina Instagram dall’attore, ha fatto velocemente il giro della rete e in pochi giorni ha ottenuto oltre un milione di like.

Jason Momoa: sogno esaudito

Sul noto social network Jason Momoea ha voluto condividere con i fan la foto di Danny, che la sua mamma Natalie gli ha spedito. Il messaggio della star hawaiana prosegue con dei ringraziamenti a coloro che hanno consentito di realizzare il piccolo sogno di questo bambino.

Gesto nobile

Vorrebbe ringraziare Andy Smith, per aver messo insieme alcuni giocattoli e immagini per Danny e per avergli mandato il tridente di Aquaman. Poi dice grazie a tutti i membri della famiglia Sheehan.

Accanto al pacco regalo è stato inoltrato pure un biglietto, dove “zio Aquaman” comunica a Danny di non veder l’ora di cavalcare dei delfini insieme a lui.

Video-chiamata a sorpresa

Già in passato l’attore era entrato in contatto con il suo dolcissimo ammiratore, dal momento che tre settimane fa aveva avuto occasione di riservargli uno splendido regalo. Con sua profonda meraviglia, Danny ha ricevuto dal suo idolo una video-chiamata e per qualche minuto i due hanno avuto modo di chiacchierare.

Jason Momoa: gioia per la sua action figure

Il divo di Hollywood aveva deciso di fare questa video-chiamata in seguito ad un filmato che aveva cominciato a girare su IG, che ritraeva Danny entusiasta per aver ricevuto un’action figure di Aquaman. In quell’occasione Jason Momoa aveva voluto ringraziare la famiglia, gli amici e la comunità del noto social fotografico per avergli mostrato questo tenerissimo bimbo, Danny, che ha il cancro e che sta facendo la chemio.