Sara Affi Fella, ex tronista della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è ufficialmente incinta. La ragazza era stata al centro dei rumors per un po’ di tempo. Si parlava, infatti, di un’ipotetica gravidanza nata dalla relazione con il suo attuale compagno Francesco Fedato. È proprio la modella ha confermare i rumors, attraverso un post sui social.

Sara Affi Fella, dopo alcuni momenti di scandalo vissuti all’interno dello studio di Uomini e Donne, pare aver finalmente ritrovato la serenità al fianco del calciatore Francesco Fedato. Da un po’ di tempo, hanno iniziato a girare diversi rumors su una sua ipitetica gravidanza che, fino a poco tempo fa la ragazza non si era sentita di confermare o negare.

Decide, di recente, di chiarire la situazione e, cogliendo l’occasione, di parlare dei motivi per i quali ha deciso di mantenere tanta riservatezza, Così, allora, racconta la ragazza: “È una gravidanza ahimé non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato.”

Poi continua:

“Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

Proprio per questo motivi, la modella molisana non prenderà parte all’Isola dei Famosi. Alla ragazza, infatti, era stata fatta la proposta da un agente di partecipare al reality, ma così risponde Sara Affi Fella:

“Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui. Ma ho rifiutato perchè se Dio vuole la mia isola felice la vivrò tra sei mesi, quando nascerà mio figlio.”