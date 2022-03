Sara Affi Fella ha un nuovo look, che sta facendo parlare di sé in questi giorni con tante foto pubblicate sui suoi canali social. L’ex protagonista di programmi televisivi di successo come Temptation Island e Uomini e Donne, con Maria De Filippi, ha deciso di abbandonare il biondo, per colorare i suoi capelli di un castano caldo davvero di tendenza.

Fonte foto da Instagram di saraaffifellaufficiale

Sara Affi Fella da qualche tempo è lontana dai riflettori e dalla televisione, ma è decisamente molto attiva sui social. La sua esperienza televisiva non è finita benissimo, visto che il percorso come corteggiatrice di Uomini e donne è terminato con l’esclusione dal programma.

La donna, infatti, non era single. Non aveva mai rotto con Nicola Panico, fidanzato storico con cui aveva una relazione anche durante i corteggiamenti a Uomini e donne. A svelare tutto alla redazione del programma proprio il suo fidanzato, che ha provocato scompiglio durante lo show.

Oggi Sara Affi Fella è profondamente cambiata da quell’esperienza di anni fa che l’ha colpita profondamente. Sui social è diventata un’influencer dal seguito importante ed è felice accanto al compagno, Federico Fedato, dal quale ha avuto anche un bambino, Tommaso.

Anche dal punto di vista del look ha spesso cambiato stile, ma recentemente il cambio è stato decisamente drastico. Addio alla cascata di capelli ricci biondi, per accogliere una tonalità castana decisamente più scura, che le dona davvero molto.

Fonte foto da Instagram di saraaffifellaufficiale

Sara Affi Fella, nuovo look per la bella influencer

La bella influencer, molto attiva sui social e testimonial di tanti prodotti di aziende diverse, ha abbandonato il biondo per sfoggiare capelli lunghi e ricci ma decisamente scuri.

Fonte foto da Instagram di saraaffifellaufficiale

Secondo gli hater avrebbe anche ceduto ai ritocchini del chirurgo estetico e sarebbe troppo rifatta, quasi irriconoscibile, soprattutto nelle ultime foto pubblicate. Sarà vero?