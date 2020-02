Sara Amira, tronista di Uomini e Donne delusa da Giuseppe Nastasi, scongiurata la crisi? C'è aria di crisi tra Sara Amira, tronista di Uomini e Donne e Giuseppe Nastasi; lei si sente delusa dal suo atteggiamento e dichiara: “Io non voglio fare la detective”

Sara Amira, tronista di Uomini e Donne si era detta delusa da Giuseppe Nastasi, il suo corteggiatore. Ma sarà davvero scongiurata la crisi? La bella tronista ha ribadito le sue perplessità durante il programma e lui le ha detto di essere superficiale. Ecco quello che è accaduto nella puntata del 3 febbraio 2020.

Sara Amira si è mostrata infastidita dal comportamento del suo corteggiatore, accusandolo di essere superficiale. Tra loro due le cose c’era aria di crisi perché, secondo la ragazza, lui non le mostra molto interesse e non sembra essere interessato ad un avvicinamento fisico. Le sue battute non sono gradite da Sara che ha detto:

“Io non voglio fare la detective indagando se gli piaccio o meno”.

Giuseppe, invece, ha detto a Sara di non essere alla ricerca della bellezza fisica ma di quella dell’anima:

“Io non cerco una bella ragazza perché nella vita ne trovo tante. Io cerco una ragazza che capisce come sono realmente”.

A Giuseppe Nastasi non è andato giù l’atteggiamento di Sara Amira nei confronti di un altro corteggiatore, Sonny che solo “due mesi fa corteggiava un’altra tronista”.

Sara Amira non capisce perché Giuseppe Nastasi non mostra alcun desiderio di avvicinamento fisico. Infatti, dall’inizio del corteggiamento, lui non avrebbe mai cercato di baciarla e questo non fa che aumentare i dubbi della giovane tronista.

Ma i loro battibecchi sembrano essersi stemperati nel camerino quando, dopo un chiarimento, Sara Amira ha deviato la discussione sulla maglietta che il corteggiatore indossava in puntata con la scritta “Bad boys True feelings”. Maglietta che Giuseppe Nastasi le ha regalato e che lei indossava nella puntata odierna. Sarà scoppiata la pace?

Cosa accadrà in seguito? Giuseppe Nastasi si sforzerà di più cercando di dimostrare a Sara Amira il suo interesse o continuerà il suo atteggiamento di distacco?