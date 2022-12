Sarah Altobello, parla il manager con cui avrebbe una relazione

Sarah Altobello è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Nell’ultimo periodo si è avvicinata molto al giornalista Attilio Romita anche se nella puntata di ieri è andato in scena un duro scontro tra i due dopo che Attilio ha fatto delle esternazioni non proprio carine nei confronti della pugliese in confessionale.

All’esterno Sarah avrebbe una presunta relazione con il suo manager Tony Toscano, anche se preferirebbe non ufficializzare la cosa. Raggiunto da Fanpage.it Toscano ha raccontato come stanno le cose.

Fonte: web

“Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013” – ha esordito. Sulla loro relazione Tony ha detto: “Sarah deve scegliere quello che è bene e quello che è male fare. Io sono un evergreen, l’età non la dico, è quella che mi danno. Sono uno sportivo, seguo una dieta sana, mi piace fare le cose che mi tengono in forma. Sono un uomo agée come piace a lei”.

In molti si chiedono come mai Sarah non ufficializza la relazione e secondo il manager non dipende da lui visto che le cose si fanno in due. Lui aspetta che un giorno lei si decida a farlo.

Non ha confermato che vivono insieme ma ha ammesso che quando Sarah è a Milano condividono lo stesso appartamento. Tony vorrebbe tanto che Sarah nella casa ufficializzasse la storia. “Mi piacerebbe tanto che lei nella Casa dicesse queste cose qui, sarei l’uomo più felice del mondo, ma non posso forzare la mano a una persona. Deve essere lei a decidere” – ha ammesso.

Ma Sarah al momento non si è mai aperta al fatto che fuori è impegnata nemmeno quando il manager nei giorni scorsi ha inviato alla sua assistita un messaggio tramite il sorvolo di un aereo in cui invitava Sarah a non andare oltre con Attilio Romita mostrando quindi un po’ di gelosia.