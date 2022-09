Scherzi A Parte fa impazzire Federico Fashion Style: ecco cosa è successo

La nuova edizione di Scherzi A Parte ha debuttato su Canale 5 il giorno 18 settembre 2022. Nella prima puntata, tra gli ospiti presenti in studio c’era Federico Fashion Style il quale è statao protagonista di uno scherzo che lo ha mandato su tutte le furie. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La redazione di Scherzi A Parte ha pensato ad una burla davvero velenosa per far arrabbiare Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip stava viaggiando in treno quando è stato avvisato di recarsi nel suo salone ad Anzio appena ristrutturato.

Nel negozio era giunta una ditta di autospurgo. Una volta raggiunto il salone. l’hairstylist ha trovato sporcizia, tubi ed acqua sporca ovunque. Inoltre, una cliente era impegnata a documentare il tutto attraverso un video che avrebbe pubblicato sulle sue Instagram Stories. Non credendo ai suoi occhi, il parrucchiere ha perso le staffe ed ha esclamato:

Questa è casa mia, a voi chi vi ha chiamato?. Prima di fare una cosa del genere serve un’autorizzazione. Avete 5 minuti per finire.

Per farlo infuriare ancora di più, gli operai lo hanno iniziato a provocare chiedendogli di lasciare la sua firma su un foglio. Ad un certo punto, Federico ha alzato le mani e si è scagliato contro uno degli uomini. Ad allontanarlo sono state le sue collaboratrici, complici dello scherzo.

Non è tutto. Perdendo la ragione, il parrucchiere dei vip ha strappato il foglio su cui aveva messo la sua firma. Successivamente, ha raccolto la sporcizia per terra ed ha minacciato gli operai di tirargliela addosso se non se ne fossero andati. Proprio in questo momento, lo scherzo è stato svelato e Federico ha tirato un sospiro di sollievo.