Il cantante Scialpi ha problemi economici così grandi da non riuscire nemmeno a pagarsi le cure mediche di base. L’interprete di molte canzoni di successo ha raccontato un momento difficile nella sua vita. Ora spera di fare qualche concerto in più per guadagnare un po’ di soldi per potersi almeno permettere di andare dal dentista.

Giovanni Scialpi è stato uno dei cantanti più famosi degli anni Ottanta, ma nonostante il successo oggi la sua vita è molto difficile dal punto di vista economico. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Non ho superato i miei problemi economici ma non sono il solo a vivere in condizioni di povertà. Lo stop a ogni attività imposto dal lockdown ha peggiorato le cose. Non dovrebbero essere le multinazionali a ricevere aiuti e “ristori” dallo Stato, ma le etichette più piccole, indipendenti.

Ai giornalisti del quotidiano nazionale, Scialpi ha raccontato di essere in così gravi difficoltà da non potersi nemmeno permettere le cure mediche di base. Una condizione economica davvero disastrosa quella del cantante italiano.

Conto sui concerti per riuscire a tornare ad avere una vita normale e potermi permettere di andare dal dentista. Come tutti.

Scialpi, problemi economici gravi: non può permettersi nemmeno di andare dal dentista

La situazione economica di Scialpi è preoccupante, ma almeno non è solo ad affrontare un momento così delicato della sua vita. Giovanni Scialpi sta con Leo, un uomo che abita a Los Angeles e con il quale starebbe insieme ormai da qualche tempo. Nonostante l’amore a distanza: