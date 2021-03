Scontro Cecchi Paone-Zenga a Live: “sei ignorante e buzzurro, vuoi che ti querelo?”

Momenti di tensione domenica sera nel corso di Live-Non è la D’Urso. Nella prima parte della puntata si è parlato dei vaccini in Italia e nel mondo. Ospiti in studio l’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, l’infettivologo Matteo Bassetti, l’opinionista Giuseppe Cruciani e il giornalista Alessandro Cecchi Paone. In collegamento da Dubai invece c’era Walter Zenga.

Fonte: Mediaset

L’ex portiere dell’Inter si è soffermato sulle scelte fatte dagli Emirati Arabi per fronteggiare l’emergenza Covid 19 evidenziando la severità delle sanzioni per chi non rispetta le misure di contenimento. Il sessantenne ha poi raccontato la sua personale vicenda con il vaccino comunicando di aver fatto la prima dose del vaccino cinese, il Sinopharm. “Nei giorni scorsi mi è stata somministrata la prima dose del preparato cinese. L’ho scelto perché è quello più utilizzato in questa parte del mondo e per la tecnica utilizzata e non ho avuto alcun problema dopo la somministrazione della prima dose” – ha detto.

Scontro Cecchi Paone-Zenga, Barbara D’Urso costretta a cambiare argomento

Sulla questione è intervenuta Beatrice Lorenzin che ha spiegato che i cinesi non hanno avanzato richiesta all’Ema per vendere il vaccino anti Covid in Europa. La discussione si è animata quando Cecchi Paone ha fatto notare a Zenga che ci sono delle regole da seguire: “Non sappiano quante persone si sono ammalate dopo aver ricevuto la dose. In Europa siamo civili”.

Fonte: Mediaset

Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Zenga: “Non dire stupidaggini, tu non sei mai uscito da Milano”. Dall’altra parte il giornalista ha riferito di essere pronto a querelare il sessantenne. “Parla di pallone e non di scienza, sei ignorante e buzzurro.

Fonte: Mediaset

“Non sei titolato a parlare di vaccini”. Il botta e risposta al vetriolo è stato interrotto da Barbara D’Urso che ha riferito che era il momento di cambiare argomento per mancanza di tempo.