Bruce Willis non potrà più recitare: la figlia gli dedica un post sui social

È di poche ore la drammatica notizia che riguarda la vita del famoso attore Bruce Willis.

L’uomo ha annunciato di non poter più recitare perché affetto da afasia, una grave patologia che colpisce l’area del cervello che controlla il linguaggio.

Oggi è stata la figlia a rompere il silenzio sui social e ha spiegato cosa sta accadendo in queste ore nelle loro vite:

“Ieri è stato surreale trovarsi a condividere qualcosa di così personale” scrive la figlia del famoso attore pubblicando una foto abbracciata a suo padre su una poltrona. E continua:

Sono sempre un’incognita le reazioni davanti alla condivisione della propria vulnerabilità con il mondo. Confidavo in amore e compassione, ma non mi sarei mai e poi aspettata la mole di profondo affetto che ha ricevuto ieri la nostra famiglia. L’amore, l’energia positiva e le preghiere mandate a mio padre mi hanno colpita profondamente e ancora piango mentre scrivo queste parole.

Tra i tanti messaggi e commenti spuntano quelli dei colleghi, in particolare John Travolta, che ha condiviso con Bruce il set di Pulp Fiction: “Anni fa, Bruce mi aveva detto: ‘Voglio che tu sappia che ogni cosa bella che succede a te mi rende felice come se fosse capitata a me’. È la dimostrazione della grande anima di quest’uomo. Ti voglio bene, Bruce“.

Ma anche Matthew Perry, il Chandler Bing di Friends, che ha lavorato con Willis lo ha descritto come “l’uomo più figo che abbia conosciuto in vita mia. Resterai nelle mie preghiere a lungo”.

La ragazza poi ha espresso i suoi di gratitudine: “Vi sono grata per il vostro affetto e anche di aver sentito cosa significa mio padre per voi. Grazie a tutti per i vostri messaggi e le vostre parole di conforto, ci metterò un bel po’ a rispondere a tutti!”