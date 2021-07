Un annuncio del tutto inaspettato e doloroso, uno dei migliori ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi, Sebastian Melo Taveira, si è infortunato. Il ragazzo ha rotto il silenzio solo qualche settimana fa, ma l’incidente risalirebbe a tempo prima.

In questo periodo, il ballerino, ha intrapreso un percorso di fisioterapia dovuto da un intervento chirurgico. Al momento, non è chiaro se riuscirà ad essere presente alla prossima edizione del talent show. Ma il messaggio sembra infondere speranza:

Nella vita capita di cadere, è fisiologico, ma ho capito che l’importante è rialzarsi! Qualche mese fa, durante delle prove, ho subito un infortunio che mi ha portato a dover affrontare un piccolo intervento. Non posso negare che l’umore in questo periodo sia stato davvero molto basso. Il fatto di doversi fermare, mentre fai quello che ami, è triste e ti fa capire che non puoi avere il controllo su tutto.