Seconda Vita: Fernanda Lessa racconta un amore difficile della sua vita Nello studio di "Seconda Vita", Fernanda Lessa racconta di un momento complicato della sua vita e di un amire difficile al quale ha dovuto rinunciare

Nello studio di “Seconda Vita“, diretto da Gabriele Parpiglia, Fernanda Lessa racconta se stessa e un passato molto complicato, con una relazione delle più complesse, alla quale ha dovuto rinunciare. Racconta di un vita costernata di momenti difficili, in cui la droga è stata una costante per lungo tempo.

Nel corso della trasmisisone, che va in diretta su Real Time, Fernanda Lessa ha raccontato di una relazione da lei vissuta in passato. In riferimento a questa, la ragazza dichiara: “Ho amato una donna che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”. Da questa affermazione, si riallaccia ad un periodo complicato della sua vita. A riguardo dice così: “Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol.”

Così, inizia a raccontare a Daniele Parpiglia alcuni momenti difficilissimi della sua vtia, a cominciare dalla sua dipendenza per la cocaina. La ragazza, infatti, ha affermato:

“Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano.”

Secondo le sue dichiarazioni, la dipendenza sarebbe cominciata quando era giovanissima e che, durante il periodo di massimo successo, quest’attività si sarebbe fortificata e radicata nella sua vita. Racconta anche che smise di drogarsi solo quando rimase incinta.

Racconta, inoltre, che nel periodo di massimo splendore, lei avrebbe evitato le avances di personaggi come George Clooney e Matt Dillon. Inoltre, dice che in Italia lei abbia amato Bobo Vieri, personaggio ggi legato alla figura della sua ex fiamma, la velina Costanza Caracciolo, ma che sia stata lasciata a causa di un paparazzo.

Il momento più duro della vita di Fernanda Lessa è stato, però, quello della morte del figlio. Infatti, una giovane Fernadna Lessa ha visto il suo bambino nascere morto. Questo evento, come è comprensibile, l’ha gettata ancora di più nello sconforto. Così racconta:

“Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia.”