“Sei peggiorato” Fedez in difficoltà, la Vip italiana lo rimprovera: il motivo

Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, si è assistito a uno scambio vivace tra Fedez e Orietta Berti. Il rapper ha invitato la cantante, con la quale aveva già collaborato in passato, ma durante la conversazione, Orietta ha espresso il suo disappunto riguardo al linguaggio usato da Fedez. Questo confronto ha messo in luce le differenze tra i due artisti, ma anche il legame che li unisce attraverso la musica.

Il colloquio tra Fedez e Orietta Berti

Nel corso del podcast, Orietta Berti ha fatto notare a Fedez che il suo modo di esprimersi è diventato più volgare nel tempo. “Federico, sei peggiorato nel linguaggio”, ha affermato la cantante. Fedez ha risposto in modo diretto, attribuendo il cambiamento al suo recente divorzio, affermando: “Eh, a volte sì: incattivisce”. Questo scambio di battute ha coinvolto anche il co-conduttore del podcast, Mr Marra, che ha commentato il tono della conversazione, esprimendo la sua preoccupazione per le parole utilizzate dal rapper. Nonostante le osservazioni critiche, Fedez ha mostrato di condividere il punto di vista di Orietta, ammettendo che la sua analisi era corretta.

Orietta ha quindi offerto una difesa materna nei confronti di Fedez. Ha ricordato un incontro precedente, durante il quale il rapper le aveva parlato della sua famiglia e dei suoi bambini. Ha sottolineato che, nonostante i suoi errori, Fedez è una persona fondamentalmente buona e rispettosa. Le parole di Orietta hanno dimostrato una certa empatia nei confronti delle difficoltà che il rapper ha affrontato nel suo percorso. Tuttavia, Fedez ha risposto con una nota di autoironia, dicendo: “Non lo so se sono davvero così, raga”, esprimendo in questo modo un certo scetticismo sulla sua immagine pubblica.

La collaborazione tra Fedez e Orietta Berti

Il legame tra Fedez e Orietta Berti si è consolidato nel 2021, anno in cui hanno collaborato per il singolo “Mille”, in featuring con Achille Lauro. Questo brano è nato grazie a un incontro durante il Festival di Sanremo e ha visto la luce ufficialmente l’11 giugno 2021. La canzone ha ottenuto un successo straordinario, diventando un vero e proprio tormentone estivo. “Mille” ha raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane e ha ottenuto ripetute certificazioni di platino, rendendo i due artisti ancora più noti nel panorama musicale.

La combinazione delle voci di Fedez e Orietta Berti, insieme al contributo di Achille Lauro, ha creato un mix unico che ha catturato l’attenzione del pubblico. La canzone non solo ha avuto un’ottima performance commerciale, ma ha anche dimostrato la capacità di entrambi gli artisti di adattarsi a stili diversificati e di collaborare con successo, portando a una sinergia artistica che ha arricchito il panorama musicale italiano. La storia di “Mille” rappresenta un esempio di come le collaborazioni tra artisti di generazioni diverse possano dare vita a risultati sorprendenti e di successo.