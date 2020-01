Selena Gomez, Rare è il nuovo album Selena Gomez, Rare è l'ultimo album della cantante che ritorna nei negozi di dischi con la sua ultima fatica musicale

Selena Gomez, Rare: questo il titolo del nuovo album con cui la famosa cantante torna nei negozi di dischi dopo una lunghissima attesa da parte dei suoi fan. Il disco precedente, infatti, è Revival, pubblicato nel 2015. Ben 5 anni fa. Oggi la giovane cantante torna ufficialmente con Rare: scopriamo di cosa si tratta.

“Eccolo qui! Il mio album è ufficialmente uscito in tutto l’universo. Grazie alle anime che ci hanno lavorato insieme a me. Adesso è vostro. Spero che vi piaccia“: queste le parole di Selena Gomez che annuncia ai suoi fan (che vengono chiamati Selenator) l’arrivo del nuovo album, ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto per l’uscita del progetto e in un periodo delicato della sua vita.

Gli esperti considerato Rare l’album della maturità di Selena Gomez. Che, lo ricordiamo, ha solo 27 anni, ma sembra averne vissuti molti di più. A 10 anni era attrice in “I maghi di Waverly”, nel ruolo di Alex, poi a 16 anni tre album con la band Selena Gomez & the Scene che l’ha portata a girare il mondo. E poi ruoli da adulta e la carriera da solista, subito decollata alla grande.

A 21 anni la lotta contro il Lupus, una malattia che purtroppo colpisce molte persone nel mondo. Poco dopo la necessità di un trapianto di rene. Una vita costellata di grandi successi musicali, ma anche prove importanti da affrontare. Che culminano il 10 gennaio 2020 nell’album Rare, il terzo della sua carriera da solista. Qui si racconta per mostrare a tutto il mondo chi è Selena Gomez: “Ci ho lavorato per quattro anni ed è la musica più onesta che abbia mai realizzato“.

Tracklist di Rare di Selena Gomez