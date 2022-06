Selvaggia Lucarelli si scaglia ancora una volta senza freni nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez all’interno delle proprie storie social. La famosa giornalista sembra non gradire il comportamento della coppia tanto da sottolineare alcuni loro atteggiamenti che non trova rispettosi.

Negli scorsi giorni infatti, la stessa Selvaggia aveva criticato il cantante per aver pubblicato gli audio inerenti ad una delle sedute svolte con lo psicologo. Un botta e risposta via social di cui la giornalista di è resa protagonista insieme a Fedez.

Nonostante le critiche, gli attacchi e il pensiero completamente diverso l’uno nei confronti dell’altro, la Lucarelli ha voluto sottolineare perché secondo lei i Ferragnez sarebbero intoccabili. Quest’ultimi infatti, godrebbero di alcuni rapporti ‘speciali’ tanto da renderli dei veri e propri ‘privilegiati’.

All’interno del proprio profilo Instagram la giornalista ha così descritto e spiegato la sua convinzione nei confronti della coppia. Il tutto si baserebbe sul loro peso mediatico davvero forte, cresciuto in modo esponenziale in questi ultimi anni di pandemia.

Selvaggia Lucarelli contro i Ferragnez: “Sono intoccabili”

La famosa giornalista sui social ha così ‘spiegato’ il motivo per il quale, secondo lei Chiara Ferragni e Fedez sono due persone intoccabili. Quest’ultima infatti, ha così affermato: “Primo (semplice) per il loro peso mediatico e tutto quello che ne deriva in termini di buoni rapporti di convenienza per la stampa, tv, politica, business, etc”.

“Secondo perché questo ha portato a una (quasi) totale assenza di analisi critica della loro comunicazione. Terzo perché ogni volta che ci si pone in maniera critica nei loro confronti (o nei confronti di uno di loro due) si alzano montagne di insulti, segnalazioni e ostilità dei loro fan, talvolta più o meno istigati dai loro beniamini” spiega la Lucarelli.

Selvaggia ha poi terminato affermando: “Questo spaventa e silenzia molte persone che avrebbero molto da dire. Il caso dell’audio è paradigmatico: finché non ho sollevato la questione, quasi tutti gli psicologi (e non solo) che poi si sono esposti se ne erano stati zitti. Ci sarebbe anche altro da dire, ma ho finito lo spazio”.

I motivi che renderebbero ‘intoccabili’ i Ferragnez a detta della Lucarelli sarebbero molteplici e di grande spessore, proprio come il loro peso mediatico.