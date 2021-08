Vip di mezza Italia hanno scelto la Sicilia per trascorrere le vacanze estive, tuttavia, non tutti hanno vissuto una piacevole esperienza. Tra queste c’è stata Selvaggia Lucarelli, l’opinionista e giornalista ha soggiornato a Noto, ma qualcosa è andato decisamente storto.

A raccontarlo è stata la Lucarelli in persona che tramite resoconto fotografico ha fatto vedere cosa si è trovata davanti una volta sbarcata in Sicilia.

“Io devo stare in macchina a ricaricare un cellulare con il cane distrutto, è veramente vergognoso. Lo dico con profonda mestizia ma questo a Noto è il viaggio che ricorderò con più dispiacere nella vita. Ho apprezzate la sfolgorante bellezza di tanti luoghi, ma non posso fare finta che non esista il resto. Sono completamente abbandonata al locatore del posto che ho affittato a prezzi esorbitanti, in una situazione folle.