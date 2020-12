Selvaggia Roma è appena entrata nella casa, ma sembra sapere perfettamente come far parlare di sé. Infatti, ha già pronunciato diverse frasi a dir poco sconvenienti, che non solo l’hanno messa al centro di diverse discussioni nella casa, ma hanno anche fatto storcere il naso al web. Come se non bastasse, si è anche spinta fino ad una proposta a dir poco piccante a Tommaso Zorzi, invitandolo a toccarle il seno.

Ed ecco che arriva l’ennesima gaffe della Roma, che fa vita a nuove discussioni in casa (e polemiche nel web). La frase scandalosa, stavolta, è stata pronunciata alla presenza di Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Dayane Mello. Non si sa mai quello che può succedere, ora che Selvaggia è nella casa. Le sue parole stavolta hanno gelato il sangue di tutti quelli che l’hanno sentita.

Il video di questo imbarazzante momento ha già fatto il giro del web, alzando un nuovo vespaio. Andrea Zelletta ha subito rimproverato Selvaggia per le sue parole, mostrandosi decisamente contrariato. Selvaggia non ha offeso qualcuno in modo diretto, ma il modo in cui ha espresso il suo punto di vista ha lasciato tutti decisamente interdetti.

Parlando con gli inquilini, la Roma ha detto: “Ragazzi io vi amo, ma mi aspetta un uomo fantastico che mi viol***erà questa notte”. Adua e Dayane si sono subito guardate sono rimaste sconvolte a sentire questa frase. Purtroppo Adua, quando era piccola, è stata davvero vittima di violenze e abusi e proprio per questo Andrea Zelletta non ha perso tempo a sottolineare la scorrettezza di quella frase: “Non si dicono queste cose”. Selvaggia ha provato a spiegarsi, ma vanamente: “In senso buono”, ha cercato di dire.

Andrea Zelletta ha subito ripreso: “Non si dicono, poi soprattutto qua, be careful”. Selvaggia, poi, è andata via senza nessuna preoccupazione, senza accorgersi dell’effetto provocato dalle sue parole. Zelletta ha infine terminato il battibecco dicendo: “Bisogna stare attenti a usare queste parole”, ma il pubblico ha già notato tutto. Alcuni evidenziano “La delicatezza di Selvaggia Roma”. Altri, invece, sono meno severi: “Ma Zelletta ha ragione, però ultimamente sta attento a ogni singola parola o cosa che viene fatta per cercare di emergere.. solo io l’ho notato?”.