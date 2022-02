Serale Amici 2022: tra i giudici scelti torna Stefano De Martino

Il serale di Amici 2022 è ormai alle porte e sono diversi gli alunni che hanno già conquistato la maglia tanto ambita e tanto attesa. Il programma di Maria De Filippi è quasi pronto al grande inizio nella prima serata di Canale 5 e gli allievi stanno cercando in questi ultimi giorni di conquistare un posto nelle tre squadre.

Nel giro di pochissime settimane infatti, verranno confermati tutti i nomi dei ballerini e di cantanti che avranno la possibilità di accedere al serale di Amici. La tensione è sempre più palpabile e tra gli inquilini della casetta iniziano a formarsi le prime squadre e le prime preferenze.

Non tutti avranno la possibilità di arrivare al serale e spetterà proprio ai loro insegnanti confermare o meno il proprio allievo. Mentre gli alunni preparano le loro cover e le loro coreografie, sono emerse delle prime indiscrezioni in merito ai giudici che vedremo durante tutte le puntate del serale.

Per la gioia di milioni di telespettatori uno dei volti che sembra tornare come giudice è proprio Stefano De Martino. Il suo nome infatti, sarebbe confermato anche quest’anno dal portale Tvblog che ha così lanciato l’inaspettata notizia.

Serale Amici 2022: tra i giudici torna Stefano De Martino

Attualmente Stefano De Martino è impegnato in STEP e successivamente lo vedremo protagonista su Rai 2 in Made un Sud. Questo però, sembra non averlo fermato dall’accettare ancora una volta l’invito di Maria De Filippi per vestire i panni di giudice al Serale di Amici.

Per il momento non ci sarebbe nessuna conferma se non le affermazioni del portale Tvblog che ha lanciato l’indiscrezione inaspettata. Tra i vari nomi che si vociferano accanto al grande conduttore, potremmo vedere protagonista anche la cantante Giorgia e la famosa attrice Giulia Michelini.

Nel caso in cui tutti e tre i nomi fossero confermati, sarebbe un vero e proprio colpaccio per Canale 5 e per il programma di Maria De Filippi. Le due famose donne avrebbero quindi a sostituire Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto, entrambi presenti come giudici dell’edizione passata.

Il serale di Amici 2022 inizierà sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5 per terminare a metà del mese di maggio. Per ora i ballerini confermati al serale sono Sissi, Alex, Dario, Michele e Carola ma nel corso delle prossime puntate saranno consegnate le ultime maglie rimaste.