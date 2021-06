Amici di Maria De Filippi torna a far parlar di sé anche a distanza di anni, in particolare i protagonisti delle vecchie edizioni. Quella del 2009 è stata un’edizione piuttosto chiacchierata. Ora a parlare è Serena Carassai, ballerina di quell’anno.

La ragazza ha fatto un appello su Instagram chiedendo a tutti di far girare e condividere nelle proprie storie il post condiviso sul suo feed. Il post parla dell’assassinio del padre, Remo Carassai, trovato senza vita nel 2918 sul posto di lavoro.

Ora, la ballerina di Amici di Maria De Filippi, chiede giustizia ma soprattutto vuole sapere la verità e vuole sapere chi ha ucciso il padre. Sul post scrive:

Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi, questo era mio padre 3 anni fa il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva 4 fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno non si sa chi ha subito pensato ad un incidente e non ad un presunto omicidio.

Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia, e quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post, affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai, un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stato tolto la possibilità di diventare nonno.