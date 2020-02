Serena Enardu, eliminata dal Grande Fratello Vip 2020, attaccata da Adriana Volpe Serena Enardu attaccata da Adriana Volpe dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020 che punta il dito: “Mi hai dato della mig***ta”

Serena Enardu, Grande Fratello Vip 2020 eliminata nel corso della dodicesima puntata è stata duramente attaccata da Adriana Volpe che l’ha accusata di averla offesa. Dopo l’uscita dalla casa dell’influencer sarda, Alfonso Signorini decide di metterla faccia a faccia con Adriana Volpe ed escono scintille: la presentatrice parte all’attacco: “Mi hai dato della mig***ta”.

Il 17 febbraio 2020 è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Tra i punti più caldi della serata ricordiamo il confronto tra Serena Enardu, eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip con il televoto e Adriana Volpe. Le due sono state messe una davanti all’altra da Alfonso Signorini e sono volate parole grosse. Adriana Volpe ha chiesto spiegazioni a Serena Enardu dicendo: “Mi hai dato della mig***ta e non va bene”.

Visualizza questo post su Instagram Il famoso salmone della discordia…. ⚡️#GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 17 Feb 2020 alle ore 3:33 PST

Non si placcano le anime all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu è stata eliminata e ha raggiunto Alfonso Signorini in studio. Qui è stata costretta a chiarirsi con Adriana Volpe che l’ha accusata di averla offesa con parole grosse per futili motivi. Il pomo della discordia? Un pezzo di salmone!

Serena Enardu ha poi chiarito la sua posizione nei confronti di Pago.

“Alla fine la mia storia mi ha penalizzato. Per me ho vinto, perché sono entrata per lui, volevo che lui non avesse peso. Sono felice perché so che lui è sereno e che il nostro futuro è insieme”.

Alfonso Signorini la incalza, chiedendole se si sposeranno e lei non perde tempo a rispondere:

“Spero di sì”.

Poi, a sorpresa, ringrazia Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, i due programmi televisivi che lei definisce “crudeli” per aver messo alla prova il rapporto tra lei e Pago:

“Voglio iniziare insieme a lui una nuova vita. Ringrazio questi due programmi un po’ crudeli perché ci hanno messo in condizione di rispondere a certe domande. Ci sono serviti, ci hanno fatto pensare. Spero ci sposeremo”.

Che dire… “se son rose fioriranno”… dobbiamo solo aspettare e scopriremo cosa accadrà a questa coppia.