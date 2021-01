Serena Enardu, felice, condivide la bella notizia con i suoi fan

Attraverso il suo profilo Instagram, Serena Enardu dà ai proprio followers una bellissima notizia sull’attuale rapporto con il cantautore Pago. Come racconta la donna, hanno avuto un riavvicinamento soft. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ripreso a frequentare il musicista, al quale era stata per diversi anni legata prima della rottura, finora parsa definitiva, avvenuta la primavera scorsa. Una love story costituita da alti e bassi.

Serena Enardu e Pago: l’amore non è bello se non è litigarello

Prima la parentesi a Temptation Island, dove ogni nodo è venuto al pettine. Quindi una rappacificazione temporanea, davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 4. Infine, settimane dopo la conclusione del programma di Alfonso Signorini, la bella sarda aveva annunciato la conclusione della love story, per la delusione dei fan.

Esperimento su sé stessi

Poi ieri, venerdì 22 gennaio 2021, è arrivata a sorpresa la notizia tanto sperata dagli ammiratori. Lo ha chiarito con fermezza Serena Enardu. Non le piace vendere fumo. La sua vita – spiega – è reale, in cui ci sono problemi, crisi. Con Pacifico ha sempre raccontato la verità davanti alle telecamere.

Da un po’ hanno ripreso ad avere un contatto. Anzi, iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento, che non intendono etichettare in nessun modo. Perché è un esperimento su sé stessi.

Al cuor non si comanda

Hanno cercato di prendere il meglio da tutto quanto è successo, analizzato le questioni importanti, e non effimere, che sono le più eclatanti. Hanno deciso di partire da lì per definire in che modo la natura del legame potrebbe evolversi. Hanno il forte desiderio di stare insieme. Si sono arresi a tale situazione, che è davvero inevitabile.

Serena Enardu e Pago: qualcosa di più grande

Hanno tentato di stare lontani, a erigere un muro e tagliare completamente i ponti. Ma, davanti a qualcosa di più grande di loro, si sono promessi di provare a vedere, affinché l’una riesca a rendere felice l’altro. Hanno semplicemente assecondato la volontà di concedersi l’ennesima possibilità.