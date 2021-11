Le migliori serie tv in cofanetti dvd in vendita su Amazon

Tutti abbiamo i nostri gusti in materia di telefilm e sitcom. Ci sono serie tv, in cofanetti dvd da acquistare e da collezionare, che sono davvero iconiche. Stagione dopo stagione ci siamo affezionati ad alcuni personaggi e ad alcune storie che sono diventati parte delle nostre vite.

Come idea regalo, da fare e da farsi, si tratta di un pensiero assolutamente unico. Un Box Set del titolo preferito dalla persona che lo riceverà oppure quello che amiamo noi, per poter spiegare perché ci piace così tanto e perché abbiamo deciso di condividere questa preferenza.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi dvd e anche cofanetti completi con tutte le stagioni uscite in televisione, con prezzi davvero interessanti e offerte che possono assolutamente diventare veri e propri pezzi da collezionare. Per una libreria piena di libri e anche di Box Set di Dvd o dischi Blu Ray da far invidia a tutti quanti.

Sei pronto a fare un viaggio nella nostra wish list delle 5 serie tv, vendute in cofanetti DVD, da acquistare, da regalare e da condividere?

Dexter – Collezione Completa Stagioni 1-7

Fonte foto da Amazon

Alzi la mano chi ama la serie tv che ha per protagonista Dexter, un serial killer che ha conquistato tutti quanti sul piccolo schermo. Disponibile sia in DVD e in Blu Ray, comprende tutte le stagioni in italiano, spagnolo, inglese e alcune stagioni anche in tedesco e francese. Non mancano poi i sottotitoli in differenti lingue. 35 dischi per 96 episodi per conoscere la storia del giustiziere notturno che è stato protagonista di una serie che ha ottenuto un successo planetario. Serie tv che ha vinto anche numerosi premi.

FRIENDS – La Serie Completa – Cofanetto (49 DVD) – Edizione Italiana

Fonte foto da Amazon

Friends è la serie tv per eccellenza e in questo cofanetto, disponibile in Blu Ray e DVD, sono disponibili tutte quante le stazioni, per un totale di 49 dischi. Tutti conoscono Friends e tutti sanno quanto abbia cambiato la programmazione sul piccolo schermo la storia di questi sei amici che vivono a New York tra amori, lavori, opportunità. Ma sarà sempre e solo la loro amicizia a fare da filo conduttore a tutte le vicende che hanno tenuto compagnia a generazioni di spettatori, che li hanno amati come se fossero di famiglia.

Big Bang Theory: Complete Series

Fonte foto da Amazon

Per chi ama i nerd, ecco la serie completa di Big Bang Theory. Stiamo parlando di una sitcom statunitense che la CBS ha trasmesso dal 2007 al 2019 e che ha ottenuto un grandissimo successo. Sicuramente è stata una delle serie tv più acclamate all’epoca, che ancora oggi ha molti seguaci che adorano tutti i protagonisti. Forse non tutti sanno che da questa sitcom è nato uno spin-off, Young Sheldon, prodotto dal 2017, andato in onda anche nel nostro paese. Molti i riconoscimenti vinti dalla serie tv e dagli attori che hanno interpretato i diversi ruoli diventati ormai iconici. E conosciuti da tutti quanti.

Breaking Bad – Serie Completa (Cofanetto)

Fonte foto da Amazon

Sicuramente Breaking Bad è stata una delle serie tv rivelazioni degli ultimi tempi, qui disponibile in un cofanetto di DVD che contengono le sei stagioni intere. In italiano, inglese e spagnolo, ma anche in altre lingue, è disponibile con differenti sottotitoli. Tutti e 62 gli episodi sono contenuti all’interno del cofanetto, che racconta la storia di Walter White, insegnante liceale di chimica che si trasforma in un narcotrafficante. Stagione dopo stagione sarai sempre più coinvolto nella pluripremiata serie televisiva statunitense ideata e prodotta da Vince Gilligan, Mark Johnson e Michelle MacLaren e trasmessa a partire dal 2008.

Sex and the City: Stagione 1-6 (Cofanetto)

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco un telefilm che tutte le donne del mondo hanno amato: ti ricordi le iconiche amiche di Sex and the city? Il Box Set contiene tutte quante le stagioni che ci hanno fatto conoscere la storia delle sue protagoniste, che sono diventate in breve tempo le best friends di ognuna di noi. Per la prima volta tutte le stagioni della serie tv più premiata della televisione di tutti i tempi con le ragazze più cool che puoi immaginare e che vivono a New York. Ti verrà voglia di prenotare un biglietto aereo per gli States!

Buona visione con la tua preferita serie tv, nei cofanetti dvd migliori in vendita online.