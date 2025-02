Settembre è il vincitore delle nuove proposte ma non è la prima volta che il cantante appare in tv: dove lo abbiamo già visto 

Settembre, il nome d’arte di Andrea Settembre, si prepara a calcare il palco del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte, presentando il brano Vertebre. Il giovane cantante napoletano, nato nel 2001, emerge come una delle possibili sorprese di questa edizione del festival. Di seguito viene proposta un’intervista in cui Settembre condivide le sue esperienze e le emozioni legate a questo importante appuntamento musicale.

Il debutto di Settembre al Festival di Sanremo

Settembre, diminutivo di Andrea Settembre, rappresenta uno dei nomi di punta del prossimo Festival di Sanremo, dove si esibirà nella categoria Nuove Proposte. Con il suo brano Vertebre, avrà l’opportunità di competere contro artisti come Maria Tomba, la coppia Vale LP e Lil Jolie, e Alex Wise. Questo artista si è già fatto notare in vari talent show, tra cui X Factor, dove ha impressionato il pubblico con una cover della canzone Amandoti degli CCCP – Fedeli alla linea nell’edizione 2023. La sua carriera si sta rapidamente sviluppando, come dimostrano i 6 milioni di stream ottenuti da Vertebre su Spotify. Settembre ha in programma i suoi primi concerti, previsti per l’8 marzo all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli.

Le emozioni della selezione di Sanremo Giovani

Settembre descrive le selezioni per Sanremo Giovani come una tappa fondamentale nel suo percorso artistico. L’artista racconta di come la competizione sia stata intensa, con un gran numero di partecipanti. Ogni esibizione era accompagnata dai feedback della giuria tecnica, che ha svolto un ruolo cruciale nel suo miglioramento. Settembre ha saputo cogliere ogni consiglio, impegnandosi a perfezionarsi e a far fruttare al meglio le sue performance. Questo processo di crescita è stato determinante per affrontare le sfide che lo attendono sul palco di Sanremo.

Il significato di Vertebre

Il brano Vertebre è descritto da Settembre come un’opera autobiografica e un grido di denuncia generazionale. Con i suoi vent’anni, l’artista riflette su un periodo di transizione e crescita, evidenziando le difficoltà e le incertezze che molti giovani affrontano. Il testo parla di fragilità, solitudine ma anche di scoperte e emozioni, rappresentando una sorta di edificio con stanze da esplorare, ognuna delle quali simboleggia un aspetto della vita. Settembre intende che il suo messaggio possa risuonare non solo tra i coetanei, ma anche tra le generazioni più mature, poiché il processo di apprendimento e cambiamento è universale.

Il successo immediato di Vertebre

Settembre attribuisce il successo di Vertebre alla sincerità e all’emotività che caratterizzano il brano. Secondo lui, la connessione diretta con il pubblico è ciò che ha reso il pezzo così ben accolto. L’artista crede che la capacità di trasmettere emozioni autentiche sia essenziale per la musica e che questo abbia contribuito a far sì che il pubblico si identifichi con il suo messaggio.

Ricordi del Festival di Sanremo

Salire sul palco di Sanremo rappresenta per Settembre un’emozione unica. Sin da piccolo, ha condiviso con la sua famiglia la tradizione di guardare il festival in televisione, creando ricordi indelebili. Questo momento di connessione familiare, in cui tutti si riunivano per ascoltare le canzoni, ha lasciato un segno profondo nel suo cuore. Essere ora lui a esibirsi davanti a milioni di persone è un traguardo che sente profondamente, poiché Vertebre è una parte importante della sua storia personale.

Desideri per il futuro dopo Sanremo

Indipendentemente dall’esito del festival, Settembre esprime il desiderio di far conoscere la sua musica al pubblico. La sua aspirazione è quella di esibirsi dal vivo e di condividere la sua arte con i fan, considerata la cosa più gratificante. Ha già programmato concerti, tra cui il primo grande live dell’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli, eventi che rappresentano un importante passo nella sua carriera musicale.