Paura per la cantante colombiana Shakira, per la mamma ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di una trombosi alla gamba che ha richiesto l’intervento tempestivo dei medici soccorritori. Nidia del Carmen Ripoll Torrado si trova ricoverata in ospedale a Barcellona, per i sintomi della patologia che colpisce le vene, soprattutto degli arti inferiori, quando la circolazione sanguigna si blocca improvvisamente.

La mamma della cantante colombiana si è infatti sentita male improvvisamente. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e i sanitari intervenuti hanno richiesto un trasporto d’urgenza al pronto soccorso per le prime cure mediche. La trombosi, per fortuna, è stata riconosciuta in tempo, non arrivando al cervello.

La mamma di Shakira al momento si trova ancora ricoverata in ospedale. Ma presto potrà lasciare il letto nel reparto dove è ricoverata, per poter far ritorno nella sua abitazione. Per fortuna si è trattato di un male assolutamente curabile.

Tanta paura per la famiglia di Shakira, ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. La cantante colombiana è molto legata ai suoi genitori. E in particolare alla sua mamma.

Speriamo che presto possa tornare a casa dai suoi famigliari. Il peggio è passato, per fortuna. La trombosi venosa profonda non è una patologia da non sottovalutare. Un coagulo potrebbe lasciare la sua sede di origine e arrivare, infatti, al cervello, provocando danni maggiori.