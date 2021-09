Shannen Doherty, durante la presentazione del film List of a Lifetime, ha rotto il silenzio sulla sua malattia. L’attrice continua a lottare contro il cancro, il tumore è ancora in fase avanzata, ma la donna non si perde d’animo e spiega:

Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe? Nessuno di noi meriterebbe un cancro. Chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona che aspetta di morire, con un camice grigio addosso. Io voglio vivere.

Nonostante tutto, la donna è felice della sua vita e non si arrende, continua a lottare con grande tenacia e in ogni modo cerca di non pensare al dolore della malattia.

Sono così grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio e mi sento benedetta di essere qui. So di essere circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me”.

Accanto a lei ci sono sempre le sue amiche e suo marito che le danno tutto il sostegno che merita: “Ma non è sempre facile. Ci sono giorni in cui mi sento molto depressa, oppure pigra. Per fortuna le mie amiche mi aiutano”.

Proprio suo marito, il fotografo Kurt Iswarienko ha spiegato di quanto sia fortunato ad averla accanto:”Io non vedo un malato di cancro quando guardo Shannen. Vedo la stessa donna di cui mi sono innamorato. Ha un aspetto sano e vitale”.

