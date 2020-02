Shannen Doherty, il cancro è tornato Shannen Doherty, il cancro è tornato: l'ex attrice di Beverly Hills 90210 annuncia che la battaglia non è finita

Shannen Doherty dà l’annuncio che nessun fan avrebbe mai voluto leggere. Il cancro è tornato. La sua battaglia per sconfiggere il mostro non è finita. Ma lei non si fa prendere dallo sconforto e con un vero e proprio inno alla vita continua a lottare.

In occasione di un’intervista rilasciata a Good Morning America, Shannen Doherty ha annunciato che la malattia che aveva combattuto nel 2015 è tornata. Pensava che il tumore al seno che le era stato diagnosticato e che lei aveva coraggiosamente fronteggiato fosse ormai un ricordo passato. E invece quella maledetta bestia è tornata. Ed è ancora forte.

Le sue parole, dette tra le lacrime, svelano che non è ancora riuscita a metabolizzare la diagnosi, perché è “un boccone amaro da ingoiare”. Ma il cancro è tornato ed è al quarto stadio. In realtà la notizia non è nuova per lei. L’ha tenuta nascosta per un anno, durante il quale ha partecipato al reboot di Beverly Hills 90210 (poi cancellato).

“È stato difficile, ma sapevo che quando la notizia del mio cancro fosse trapelata, il pubblico avrebbe potuto guardarmi e dire: Anche le persone con un tumore al quarto stadio possono lavorare 16 ore al giorno”. Solo Brian Austin Green era a conoscenza di come stava realmente e le ha sempre dato una mano per fare in modo che nulla potesse trapelare.

Ma ora ha deciso di non tenere più tutto per se, di uscire allo scoperto, di rendere note le sue reali condizioni di salute. Per poter affrontare, come ha fatto finora, tutte le sfide che la vita le ha posto sul suo cammino.

“La nostra vita non finisce con una diagnosi. Abbiamo altra strada da fare”. E Shannen Doherty ha intenzione di vivere intensamente ogni giorno della sua vita. Perché, come scritto in un meme pubblicato sui suoi social, si muore una sola volta. Ma si vive ogni giorno.