Sharon Osbourne mostra i suoi capelli bianchi dopo 18 anni di tinte rosso fuoco Sharon Osbourne per 18 anni si è tinta i capelli di rosso fuoco. Fino a quando ha detto basta e ha deciso di mostrarsi con i capelli bianchi

Sharon Osbourne ci ha abituato ai suoi capelli rosso fuoco. Non riusciamo a immaginarci la signora con capelli di un altro colore. Sospettavamo che non fosse la sua nuance naturale e che ricorresse alla tinta. Ma lei oggi ci spiazza tutti: dopo 18 anni di tinte rosso fuoco, Sharon Osbourne si mostra al mondo con i capelli totalmente bianchi. Ed è bellissima.

Oggi Sharon Osborne ha 67 anni. E ha deciso di darci un taglio con quei capelli rossi che per quasi due decenni l’hanno contraddistinta. Visto che lo stile naturale va di moda, l’hairstylist delle celebrities Jack Martin ha deciso di darle una mano per rinnovarsi. E in un post su Instagram lui stessa ha condiviso una foto del prima e del dopo.

L’hairstylist racconta che la donna ha i capelli bianchi al 100% e per anni una volta a settimana si è tinta i capelli di rosso scuro. Da tempo pensava a una trasformazione del genere, ma non c’era mai riuscita.

Però era anche stanca di andare una volta a settimana a farsi la tinta ai capelli: era obbligata, perché ogni giorno è in tv con il suo programma e quindi non poteva permettersi passi falsi con il suo aspetto fisico.

“Non ho promesso nulla a Sharen, ma le ho detto che avrei fatto del mio meglio. Mi ci sono volute 8 ore per portarla a un biondo platino. Quindi non deve più colorarsi i capelli ogni settimana”. Adesso è libera!

Le reazioni sui social network non si sono fatte attendere. E sono praticamente tutte positive. Tutti amano i nuovi capelli di Sharon Osborne, definito fantastico. C’è anche chi la trova più giovane con il suo nuovo bianco nei capelli. E c’è chi si chiede perché non sdoganare finalmente i capelli bianchi: certo, se tutte le donne potessero averli magnifici come i suoi!