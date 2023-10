Durante un’intervista rilasciata a People, la nota attrice americana Sharon Stone ha voluto raccontarsi. In modo specifico ha parlato di come la sua vita sia cambiata drasticamente dopo quel brutto male che l’ha colpita.

Per chi non lo sapesse, nell’ormai lontano 2001 quindi 22 anni fa, la nota attrice è stata vittima di un terribile aneurisma cerebrale che ha rischiato di portarla via per sempre. Come ogni terribile male però, nonostante sia scomparso ha lasciato uno strascico irrimediabile.

A quanto pare, a causa di quel triste male, Sharon Stone è stata costretta a pagar pegno anche a livello lavorativo. Questo perché, le limitazioni a cui è costretta per non rischiare la vita, non le permettono più di partecipare a nessun tipo di registrazione cinematografica.

Sharon Stone rivela la sua disabilità: “Se non dormo 8 ore rischio crisi epilettiche”

Sharon Stone, la famosissima attrice americana, poco tempo fa ha rilasciato una lunghissima intervista a People.com, in cui si è raccontata senza filtri. All’interno di essa ha parlato di come sta oggi, dopo quel triste male che l’ha quasi portata via.

Ricordiamo che nel lontano 2001 quindi 22 anni, l’attrice è stata colpita da un aneurisma cerebrale che, nonostante sia riuscita a sconfiggere, le ha lasciato dei segni non indifferenti. Difatti, durante l’intervista ha raccontato di come: “Per molto tempo ho voluto far finta di star bene”.

Difatti, ha raccontato di come, per non avere delle crisi epilettiche dovuti alla malattia, sia costretta a seguire delle rigidissime regole come dormire almeno 8 ore: “Sono disabile, per questo non vengo facilmente ingaggiata”.

Ha poi parlato di come ha dovuto vivere in questi 22 anni, dopo la malattia: “Ho bisogno di otto ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, in modo da non avere crisi epilettiche. Ho una disabilità, e per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente”.

Ai microfoni di People.com, si è aperta dicendo che durante il primo periodo del suo recupero: “Balbettavo, non vedevo correttamente”, inoltre ha sofferto anche di perdita di memoria per un lungo periodo.

Il messaggio e la sensibilizzazione social

Questi gravi segni, non le hanno lasciato alcuno scampo lavorativo, difatti da Hollywood non ha più ricevuto alcun tipo di chiamata: “Ho perso tutto, i miei soldi, la custodia di mio figlio, la carriera. Ho perso tutte quelle cose che ritieni siano la tua vera identità, la tua vita” ha dichiarato.

Ancora oggi si sente come se non avesse recuperato tutto ciò che ha perso nel tempo, a causa della malattia: “Non ho mai recuperato la maggior parte di ciò, ho raggiunto un momento in cui penso che va bene così, in cui riconosco di essere a posto“.

Infine, ha voluto sensibilizzare il pubblico ed i suoi fan, facendo notare come abbia trovato il coraggio di raccontarsi. Così da sentirsi “fiera di sé stessa”, e dei suoi risultati: “Vengo da una famiglia molto disastrata”.

“Sono cresciuta credendo che prendermi cura degli altri fosse ciò che dovevo fare. Mi ci è voluto molto tempo per capire che avevo una vita mia e che non dovevo occuparmi di tutti gli altri. Che era giusto che ricevessi assistenza, che fossi a posto come persona disabile. Mi sento orgogliosa di me stessa e fiera dei miei risultati: dal sopravvivere all’aiutare gli altri a sopravvivere” ha terminato la cantante.