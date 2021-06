Avete presente Shirley Temple? Era la bambina con i capelli ricci protagonista di tantissimi film di successo moltissimi anni fa. Ma se tutti ci ricordiamo com’era da piccola, voi lo sapete com’era Shirley Temple da grande? Purtroppo oggi non c’è più e noi vogliamo ricordarla così.

Shirley Temple è nata a Santa Monica il 23 aprile 1928 ed è morta a Woodside il 10 febbraio 2014. Attrice, cantante, ballerina, diplomatica statunitense, è considerata un’enfante prodige del mondo del cinema.

Soprannominata Riccioli d’oro per i suoi capelli, da bambina ha registrato tantissimi film ancora oggi molto amati. E da grande è stata una bravissima ambasciatrice.

Shirley Temple è al 18esimo posto tra le più grandi star della storia del cinema secondo l’American Film Institute. È stata punta di diamante per la 20th Century Fox, registrando moltissimi film dal 1933, quando ottenne il primo contratto. Il trionfo della vita, Piccola stella, La mascotte dell’aeroporto, Riccioli d’Oro e molti altri film ancora.

Ha continuato a realizzare film con la 20th Century Fox fino all’adolescenza, per poi iniziare a interpretare ruoli più adulti. A 17 anni sposa il collega John Agar, da cui ha una figlia, Linda Susan. Ma il matrimonio naufragò a causa dei problemi con l’alcol di lui. Nel 1950 si è sposata con l’uomo d’affari californiano Charles Black, da cui avrà un figlio, Charles Alden Black, Jr., e una figlia, Lori Black.

Diventata Shirley Temple Black, l’attrice inizia a dedicarsi alla politica. Si candida con i Repubblicani nel 1967. È stata rappresentante USA dell’Onu dal 1969 al 1970 e ambasciatrice USA in Ghana e Cecoslovacchia. Per lei è stato il miglior lavoro mai avuto nella sua vita. In seguito è entrata a far parte di molti consigli di amministrazione di imprese famose, come la Disney, ad esempio.

Il 10 febbraio 2014, purtroppo, è morta di broncopneumopatia cronica ostruttiva: aveva 85 anni, si è spenta nella sua casa di Woodside. Tutti i famigliari erano con lei. Il suo corpo è stato sepolto al l’Alta Mesa Memorial Park, Palo Alto, California.