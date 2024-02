Shiva, arresti domiciliari: trapper accusato di aver sparato a due ragazzi

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha concesso a Shiva gli arresti domiciliari. Il trapper italiano è accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Durante una sparatoria avvenuta a Settimo Milanese, infatti, aveva sparato a due ragazzi, che erano rimasti feriti. Il giudice ha stabilito, nella giornata di mercoledì 21 febbraio 2024, Andrea Arrigoni, questo il suo vero nome, ha diritto agli arresti domiciliari.

A ottobre scorso Shiva era stato arrestato dagli agenti della Questura e portato in cella. In seguito alle indagini svolte dagli investigatori su una sparatoria avvenuta l’11 luglio 2023 a Settimo Milanese, il volto del trapper era apparso nelle riprese di alcune telecamere di sorveglianza che si trovano nel piazzale di una casa discografica.

Nelle immagini si vedeva Shiva tirare fuori una pistola e sparare alle gambe di due ragazzi. I due giovani sono rimasti feriti e sono stati poi ricoverati in ospedale. Il trapper non è solo indagato a Milano, però.

Anche la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo a suo nome. Il trapper, infatti, avrebbe partecipato a una rissa, insieme ad altri cinque giovani, avvenuta la notte del 30 agosto del 2023 a San Benedetto del Tronto.

Anche in questo caso, il giudice di Ascoli aveva deciso di tramutare gli arresti domiciliari in obbligo di dimora. Per la sparatoria di Settimo Milanese, invece, è finito in cella e ora agli arresti domiciliari.

Shiva agli arresti domiciliari dopo la richiesta dei suoi legali difensori

Gli avvocati che assistono il giovane trapper di 24 anni avevano chiesto gli arresti domiciliari che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano ha deciso di concedere nella giornata di mercoledì 21 febbraio 2024.

Shiva era anche diventato papà per la prima volta proprio mentre si trovava in carcere. Quando è stato arrestato, infatti, aspettava un bimbo dalla compagna Laura Maisano. All’epoca non gli avevano concesso il permesso di uscire di cella per assistere al parto.