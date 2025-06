“Si è sposata” L’amata attrice è convolata a nozze: un matrimonio da sogno

Un evento emozionante ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di cinema: l’attrice italiana ha celebrato il suo matrimonio, un momento di grande gioia che l’ha vista unire la sua vita a quella del compagno, ora suo marito. Nonostante la sua riservatezza riguardo alla vita privata, la notizia è emersa grazie a fonti affidabili come il Corriere della Sera e Fanpage, che hanno fornito dettagli sul giorno speciale.

L’attrice ha condiviso momenti del suo matrimonio attraverso le storie su Instagram, mostrando la sua felicità e il suo stile impeccabile. È stata protagonista della Mostra del Cinema di Venezia meno di un anno fa, dove ha impressionato il pubblico con la sua eleganza. Adesso, il suo matrimonio ha fatto vibrare i cuori dei suoi fan, entusiasti di questa nuova fase della sua vita.

L’attrice italiana si è unita in matrimonio: le foto meravigliose

Il matrimonio dell’attrice si è svolto nella storica chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma. Dopo la cerimonia, gli ospiti sono stati accolti per una festa esclusiva sul rooftop del Bvlgari Hotel, dove amici e familiari hanno celebrato l’unione. L’attrice ha scelto di indossare due abiti firmati Alberta Ferretti, che hanno catturato l’attenzione per la loro bellezza e originalità. Il primo abito, classico e romantico, era un modello strapless con un maxi fiocco sul retro, abbinato a occhiali da sole e orecchini scintillanti per un tocco di eleganza moderna. Il secondo abito, dallo stile minimal, si caratterizzava per il design a sirena con piume sulle spalle e schiena nuda, dimostrando il suo amore per la moda e l’innovazione.

Le nozze hanno visto come protagonisti Sveva Alviti e l’imprenditore Andrea Bruno. In precedenza, Sveva aveva avuto una relazione con Anthony, il figlio di Alain Delon, durata dal 2019 al 2023. Nonostante avessero considerato di sposarsi, la relazione si è conclusa, ma l’attrice ha dichiarato in un’intervista che si è trattato di un grande amore, che resterà sempre una parte della sua vita. La 40enne ha sottolineato come a volte le relazioni possano finire, portando comunque con sé ricordi e insegnamenti.

Sveva Alviti è conosciuta principalmente per il suo ruolo di Dalida nel film diretto da Lisa Azuelos, ma ha anche recitato in diverse altre produzioni cinematografiche, tra cui Buongiorno papà, Restiamo amici, Tra le onde e Aka. Nel 2024, ha avuto l’onore di essere madrina dell’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, confermando la sua posizione di rilievo nell’industria cinematografica italiana e internazionale.