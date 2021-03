Si sono lasciati a pochissimi mesi dalla scelta: i motivi

Hanno fatto vivere una favola ai fan, ma è stata breve: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno interrotto la loro storia d’amore. A rompere il silenzio per prima, dopo le insistente domani dei fan è l’ex tronista di Uomini e Donne.

Con delle numerose storie Instagram e gli occhi lucidi che stentano a trattenere le lacrime, la giovane tronista ha spiegato che non è stata una situazione semplice: i due si sono definitivamente lasciati.

La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi è stata un’esperienza bellissima, sempre secondo il suo racconto, è grazie a Matteo Ranieri che la ragazza è riuscita a vivere delle forti emozioni e tornare ad essere serena nei rapporti. Ma fuori dal programma le cose non sono andate come speravano.

Sophie Codegoni è stata però molto tranquilla, non ha però dato colpa a nessuno i due sembrano aver chiuso tutto in maniera pacifica e consensuale, seppur la tronista è molto provata, erano semplicemente troppo diversi. Poi spiega che tra loro il problema non è stata la distanza, ma una diversità troppo evidente.

So che vorreste vi raccontassi un episodio ma non ne posso raccontare solo uno. Non gli è piaciuto il mio mondo probabilmente, mi è stato detto che sono stata un po’ pesante, che si sentiva sotto giudizio. Ammetto di essere stata un po’ pesante perché mi arrivavano tanti messaggi e tante foto. Io sono già stata tradita una volta, quindi facevo tante domande.

Volevo delle piccole risposte, delle rassicurazioni, ma queste risposte non sono mai arrivate. Non volevo andasse a finire così. Non sono andata a Uomini e Donne per prendere in giro nessuno. Volevo solo una persona che mi rendesse felice, ma sono un po’ sfigata. Matteo non mi ha tradita, assolutamente. Sono stata pesante perché leggevo dei gossip dove si parlava del fatto che lui avesse un’altra, cosa alla quale non ho creduta. Non ci siamo trovati, siamo diversi. A me la diversità piace, mi so adattare a qualsiasi situazione.

Poi spiega che tra loro non ci sono stati tradimenti di mezzo e sono molto sereni:

Ci sono persone che non si sentono a loro agio in tutte le situazioni ma non posso mortificarle per questo. Non ci sono colpe, non è andata. Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi. Vedo che la sorella di Matteo mi ha scritto che suo fratello non mi ha tradita. No, non mi ha tradita.