“Siamo diventati genitori” l’annuncio a sorpresa di una delle più belle coppie della tv

Quando si diventa genitori le emozioni che si provano sono molteplici e nell’epoca dei social, fa piacere condividere questa gioia con tutti. La nascita di un bambino è sempre un evento da festeggiare ed oggi a poter godere di questa gioia immensa sono Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri.

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri

Lorenzo Musetti, tennista di Carrara di 22 anni, da ormai un paio di anni è fidanzato con Veronica Confalonieri. La storia d’amore tra i due giovani ha inizio nel 2022, anno in cui sono trapelate le prime foto della coppia. Ad ufficializzare la relazione alcune foto scattate dai diretti interessati durante una fuga d’amore alle Maldive. In questi anni le numerose foto della coppia, pubblicate sui loro account, hanno dimostrato come il loro legame sia forte. Nel 2023 arriva l’annuncio della gravidanza di Veronica e la coppia inizia a guardare ad un nuovo futuro.

Il tennista, impegnato a gennaio al torneo di Adelaide, dopo la vittoria su Thompson, parlando del suo percorso sportivo e non solo disse:

“Il mio obiettivo in questo momento è tornare tra i primi 20. Ma, l’obiettivo principale di questa stagione è cercare di essere una bravo padre. Diventerò padre tra 2 mesi e spero di poter essere un grande padre”

Veronica dopo il suo percorso di studi allo IED, Istituto Europeo del Design, lavora come grafica e dal 2019 è entrata a far parte della famiglia di Sky. La coppia che sembra molto salda e legata, ora si troverà ad affrontare una nuova sfida. Un torneo diverso da quelli a cui è abituato Lorenzo, dove si dovrà giostrare tra biberon e pannolini. Il piccolo Ludovico, nato alle 4:52 del 15 marzo, è in salute e già rappresenta la gioia più grande per i due neo genitori. L’annuncio arriva dalla pagina Instagram di Lorenzo Musetti, che con una semplice frase, accompagna la foto di una manina.