Cosa significa davvero Ego, la canzone del trend sulla bambola che sta spopolando su Tik Tok Su Tik Tok, un social molto popolare del momento, la canzone Ego di Willy William ha preso il sopravvento, mutando anche di significato: vediamo di cosa si tratta

Molto spesso capita che trend passati ritornino a cavalcare l’onda con anni di distanza. Proprio questo è successo con Ego, la canzone di Willy Williams, un dj francese, uscita nell’ormai passato 2015. Con l’inizio della ribalta del social network Tik Tok, questa canzone ha preso tutto un altro senso e tutto un altro significata, sfruttando il simbolo della bambola. Analizziamo il fenomeno mano mano, per capirne la vera mutazione e trasformazione.

Il testo della canzone Ego

“Miroir

Dis moi qui est le plus beau

Quitte à devenir mégalo

Viens donc chatouiller mon ego

Allez allez allez

Laisse moi entrer dans ta matrice

Gouter à tes délices

Personne en peut m’en dissuader

Allez allez allez

Je ferai tout pour t’accompagner

Tellement je suis bornée

Je suis bien dans ma bulle

Allez allez allez

Tout est beau

Tout est rose

Tant que je l’impose

Dis moi qui est le plus beau

Allez allez allez

Allez allez allez

Miroir

Qu’as dont tu fais de ma tête

Cette transformation malhonnête

Ce n’est pas ce que je demandais

Allez allez allez

Le buzz n’était que factice

Je ne suis plus dans la matrice

Y’a plus personne pour en parler

Allez allez allez

Je ferai tout pour récupérer

Ce que je suis en train de gâcher

Enfin sortie de ma bulle

Allez allez allez

Tout est beau

Tout est rose

Avant que mon ego s’impose

J’ai fini de te regarder

Allez allez allez

Allez allez allez

Allez allez allez

Ego Ego

Ego Ego

Ego Ego

Ego Ego

Ego Ego

Allez allez allez”

Questo è il testo originale della canzone Ego, scritta in francese e che ha tanto spopolato sul social Tik Tok. Per chi non conosce il francese, ma vuole capirne il significato, ecco la traduzione.

Traduzione della canzone Ego

“Specchio

Dimmi chi è il più bello

Smettila di fare il megalomane

Vieni a solleticare il mio ego

vai vai vai

Lasciami entrare nel tuo grembo

Per gustare le tue delizie

La gente può provare a dissuadermi

vai vai vai

Farò di tutto per accompagnarti

Sono così limitato

Sono dentro la mia bolla

vai vai vai

Tutto è bello

Tutto è rosa

Finché lo decido io

Dimmi chi è il più bello

vai vai vai

vai vai vai

Specchio

Cosa fai con la mia testa

Questa trasformazione disonesta

Questo non è quello che ho chiesto

vai vai vai

Il brusio non era altro che fittizio

Non sono più nel tuo grembo

Non c’è nessuno con cui parlare

andate andate andate

Farò di tutto per recuperare

Quello che sto cercando di rovinare

Finalmente fuori dalla mia bolla

vai vai vai

Tutto è bello

Tutto è rosa

Prima che il mio ego s’impone

Ho finito di guardarti

vai vai vai

vai vai vai

vai vai vai

Ego Ego

Ego Ego

Ego Ego

Ego Ego

Ego Ego

vai vai vai”

Ora che tutti i lettori hanno capito il testo e le parole di questa canzone, divenute ormai virali ovunque, si può iniziare a farsi una domanda molto importante: come mai questa canzone è divenuta di nuovo virale solo adesso? Oltre a questo, però, bisogna anche domandarsi un’altra cosa: quali sono stati i cambiamenti apportati al pezzo che lo hanno trasformato in un tormentone social?

Come viene interpretata Ego su Tik Tok

Per chi non lo conoscesse, ma ormai si pensa siano davvero pochi coloro che non lo conoscono, Tik Tok è un social network tra i più utilizzato dai più giovani. Si tratta di un social nel quale, mettendo un audio di sottofondo, o registrandone uno personalizzato, si possono pubblicare e condividere video di ogni genere da mettere in rete. Insomma, una sorta di social editing di video che permette di dare sfogo all’estro creativo di ogni utente.

Tra i video più gettonati dagli users, vediamo quelli con canzoni di sottofondo e persone che mimano il testo, andando a tempo con il pezzo. Insomma, una sorta di playback alternativo e social. Proprio in questa schiera di video si vanno a collocare quelli che vedono protagonista Ego, la canzone di Willy Williams.

Bisogna fare, però, una piccola premessa: la canzone utilizzata su Tik Tok, non è affatto l’originale. La prima versione di questo pezzo è uscita nel lontano 2015 ed aveva tutto un altro ritmo e sound: una vera e propria canzone da discoteca, ritmata e veloce, molto diversa. Infatti, in quella attuale, vediamo un ritmo molto più lento e, come da obiettivo, inquietante. Infatti, quello che gli utenti vogliono trasmettere è una situazioni inquietante e spaventosa, che trasmetta una sensazione di inquietudine interna alla psiche umana.

Infatti, nei video che girano in rete, possiamo vedere tutti i ragazzi con il volto truccato e dipinto da bambola, alla Chucky, ma si tratta fondamentalmente di una trasformazione indotta. Quello che vogliono trasmettere è una sensazione di perdizione, che porta chi è truccato come una bambola ad incarnare un povero malcapitato che è stato trasformato in un essere perduto. Inoltre, oltre a questo, il soggetto del video vuole mettere in allerta tutti gli altri, per evitare che questi facciano la sua stessa fine. Il testo, in realtà, si presta molto bene a questo fine: “Cosa fai con la mia testa, questa trasformazione disonesta”. Insomma, si tratta di parole che hanno un qualcosa di veramente inquietante di base e che si presta a questo scopo.