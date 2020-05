Cosa significa davvero la canzone russa che fa impazzire Tik Tok, Конфетка Конфетка è una canzone di origine russa che ha spopolato sul social Tik Tok per il suo significato controverso ed inquietante: vediamo di cosa parla

Tik Tok è ormai nella top 10 dei social network più utilizzati dagli utenti del web, grazie sopratutto alla sua versatilità e a tutti gli strumenti che permettono di dar sfogo alla creatività. Su questa piattaforma, di recente, si è vista spopolare la canzone Конфетка. Si tratta di una canzone russa con un significato molto controverso e particolare. Ecco perché la analizzeremo passo passo, partendo dal testo e arrivando al suo significato e al motivo della sua fama.

Testo originale della canzone Конфетка

“Ой! А что это ты тут делаешь?

Играю в игрушки

Одна? В этой песочнице?

Ну, да

Грязный педофил, отойди от меня!

Мне всего 8 лет

Не причиняй ребенку вред

Хочешь конфетку? Нет!

Хочешь конфетку? Нет!

Хочешь конфетку? Нет!

Быть может на ручки? Нет!

Лоли, подойди ко мне. Что?

Лоли, подойди ко мне. Зачем?

Лоли, подойди ко мне. Нет!

Лоли – Лоли, подойди ко мне. Нет!

Лоли, подойди ко мне. Что?

Лоли, подойди ко мне. Зачем?

Лоли, подойди ко мне. Нет!

Лоли – Лоли, подойди ко мне. Нет!

Мой папа начальник полиции

О, нет!

Он мент. Тебя ждёт инквизиция

Маленькая девочка, простите

Хочешь конфетку? Нет!

Хочешь конфетку? Нет!

Хочешь конфетку? Нет!

Хочешь конфетку? Нет!

Педофил, иди ко мне. Нет!

Педофил, иди ко мне. Нет!

Лоли, подойди ко мне. Что?

Лоли, подойди ко мне. Зачем?

Лоли, подойди…”

Insomma, non so quanti tra i lettori sappiano leggere e comprendere il russo, ma sicuramente per la maggior parte ci sarà bisogno di una traduzione, per arrivare meglio alla comprensione del testo e del suo significato, decisamente inquietante.

Traduzione della canzone Конфетка

“Oh! Cosa stai facendo qui?

Gioco con i giocattoli

Uno? In questa sandbox?

Beh si

Pedofilo sporco, allontanati da me!

Ho solo 8 anni

Non danneggiare il bambino

Vuoi delle caramelle? No!

Vuoi delle caramelle? No!

Vuoi delle caramelle? No!

Forse sulle penne? No!

Loli, vieni da me. Che cosa?

Loli, vieni da me. Per che cosa?

Loli, vieni da me. No!

Loli – Loli, vieni da me. No!

Loli, vieni da me. Che cosa?

Loli, vieni da me. Per che cosa?

Loli, vieni da me. No!

Loli – Loli, vieni da me. No!

Mio padre è il capo della polizia

Oh no!

Lui è un poliziotto. L’Inquisizione ti sta aspettando

Scusa bambina

Vuoi delle caramelle? No!

Vuoi delle caramelle? No!

Vuoi delle caramelle? No!

Vuoi delle caramelle? No!

Pedofilo, vieni da me. No!

Pedofilo, vieni da me. No!

Loli, vieni da me. Che cosa?

Loli, vieni da me. Per che cosa?

Loli, dai…”

Ora che tutti possono comprendere il significato di questa canzone, sicuramente lo sgomento è palese. Questa canzone, infatti, parla proprio di pedofilia. Ora, non rimane che capire come mai abbia riscosso così tanto successo su un social network come Tik Tok e sopratutto perché venga utilizzata da così tanto utenti come base dei video. Insomma: perché una canzone sulla pedofilia spopola su un social per ragazzi, anche molto giovani?

Come viene interpretata su Tik Tok la canzone Конфетка

Insomma, si è ben compreso quanto il significato di questa canzone sia paradossale. Fondamentalmente tratta di un tentativo, da parte di un pedofilo, di adescare una bambina. La battuta che viene riportata, nel tentativo di adescamento, è quella del porgere una caramella al bambino. Insomma, si tratta di quella battuta dalla quale i genitori mettono in guardia i figli. La classica raccomandazione, infatti, è proprio questa: non accettare mai nulla dagli sconosciuti.

Proprio questo fa l’ipotetica bambina della canzone: allontana il pedofilo dicendo di non volere nulla, che ha solo 8 anni e che vuole essere lasciata in pace. Insomma, anche se si sa che è fondamentalmente solo una canzone, la cosa rimane davvero molto, molto inquietante. Si tratta della rappresentazione di un vero e proprio tentativo di adescamento di minore, di un bambino. Sicuramente non lascia indifferenti.

Proprio per questo motivo, vediamo come in moltissimi abbiano deciso di interpretare il pezzo. Spesso, chi nel video funge da attore della scena prende una delle due parti del discorso, spesso proprio quella della bambina. La canzone ha iniziato a girare partendo dalla Russia, dove è stata coniata, ma poi la sua fama si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. In particolar modo, vediamo come in molti si siano prodigati a fare delle traduzioni del pezzo, per permettere ai più di comprenderne il significato.

Insomma, stiamo parlando di un tormentone virale che ha coinvolto moltissimi giovani, ma che ha alzato anche tantissime polemiche, visto e considerato il significato così forte e inquietante.