Silvia Provvedi incinta: è al quinto mese e sogna una femminuccia L'ex fidanzata di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, è incinta al quinto mese e sogna una femminuccia. A rivelarlo è il settimanale "Chi".

L’ex fidanzata di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, è incinta al quinto mese e sogna una femminuccia.

Dopo la sofferta fine della sua relazione con l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona, la sorella gemella di Giulia aspetta un figlio dal suo fidanzato Giorgio De Stefano. La loro relazione dura da circa due anni.

Si sa poco del suo attuale fidanzato, è un imprenditore calabrese che vive a Milano, pare abbia un ristorante ed ha 13 anni più della 26 enne.

L’ex gieffina ha scelto di tenere riservata la notizia della sua gravidanza è dura sarebbe al quinto mese a dare questa lieta notizia di gossip è il settimanale “Chi”. Sul giornale si legge:

“Clamoroso, Silvia Provvedi è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il fidanzato Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia già pensa alle nozze, e adesso sogna una femminuccia”.

Silvia e sua sorella Giulia fanno parte del duo “Le Donatella” ed hanno raggiunto la notorietà grazie alla loro partecipazione ad “XFactor”, hanno partecipato e vinto la decima edizione dell’ Isola dei Famose e sono state recluse nella casa più spiata d’Italia arrivando in finale. Hanno fatto parte anche del cast di All Together Now.

La sorella gemella, Giulia Provvedi, continua ad essere innamorata del portiere dell’Atalanta e della Nazionale Pierluigi Gollini, dopo un periodo di separazione.

Ma le novità su Silvia Provvedi non sarebbero finite qua, i due fidanzati sarebbero pronti a convolare a nozze: “Al settimo cielo il compagno Giorgio De Stefano con il quale si frequenta da due anni. La coppia pensa già alle nozze, e adesso sogna una femminuccia“.

Per il momento non è arrivata nessuna conferma e nessuna smentita, ma il matrimonio dovrebbe avvenire dopo la nascita del figlio che aspetta, tra la primavera e l’inizio dell’estate.