Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: il web si divide tra critiche e complimenti

Silvia Toffanin ha fatto il suo ingresso come conduttrice di Striscia la Notizia, scatenando commenti negativi da parte di alcuni utenti social

Silvia Toffanin è sbarcata a Striscia la Notizia al posto di Enzo Iacchetti e al fianco di Ezio Greggio. Per l’amata conduttrice di Verissimo è una vera e propria avventura che l’ha portata ad uscire dal suo confort zone.

Da tantissimi anni infatti, la bellissima conduttrice porta avanti il suo programma con passione e con amore ma questa volta, si è gettata in una nuova conduzione. La puntata di lunedì 21 febbraio ha visto protagonista proprio Silvia Toffanin al fianco di Greggio e delle due vallette di Striscia la Notizia.

Tutti gli occhi erano puntati su di lei che con grande timidezza ma anche professionalità ha portato a termine la sua prima puntata. Silvia Toffanin è la prima volta che abbandona lo studio di Verissimo per intraprendere un nuovo programma che, le ha dato non poco filo da torcere.

La conduttrice in un primo momento è sembrata impacciata e intimorita dall’irriverenza del suo co-conduttore e dallo spirito del gramma. Nonostante questo però, sui social Silvia ha ottenuto migliaia di complimenti ma anche delle dure e severe critiche.

Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: le critiche del web

La conduttrice di Verissimo ha deciso di uscire dalla sua confort zone per condurre Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio. Nella puntata di ieri che ha aperto per la prima volta le porte a Silvia Toffanin, sono state tante le critiche emerse da parte dei telespettatori e degli utenti social.

Molte persone infatti, si sono lamentate del suo modo di fare troppo ‘rigido’ e ‘impacciato’ sottolineando quanto questo ruolo non le si addica. Diversi utenti Twitter desiderano vedere molta più personalità e ironia da parte della conduttrice che per anni ha trattato interviste delicate ma anche profonde.

Contro Silvia Toffanin non sono mancate anche le accuse che la vedono protagonista di ‘una raccomandazione’. Alcuni infatti, hanno affermato: “Se avessi fatto un provino per presentare Striscia come sta facendo la Silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel cu… Io figlia e compagna di nessuno”.