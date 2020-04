Silvia Toffanin a Verissimo confessa: “Piersilvio Berlusconi mi ha aiutata ma…” La storia d'amore tra la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi dura ormai da molto tempo. Ma qual'è la vera natura del rapporto?

La bella conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin è tempo legata a Piersilvio Berlusconi, con il quale ha uno splendido bambino. La loro storia d’amore procede a gonfie vele lontano dalle luci dei riflettori ma qual’è la vera natura della loro relazione? La presentatrice confessa che Piersilvio l’ha aiutata ma… che altro?

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno un rapporto davvero unico e speciale che entrambi tendono a proteggere con discrezione e riservatezza, tenendolo lontano dalle luci della ribalta. La conduttrice Mediaset aveva dichiarato all’amica di sempre Ilary Blasi durante una puntata registrata di Verissimo andata in onda di recente” Il nostro rapporto è cresciuto con noi e si è evoluto. Io e Piersilvio siamo molto uniti. Perché un rapporto funzioni è necessario che ci sia sempre passione, fiducia e stima reciproca“.

Nel corso dell’intervista fatta da Ilary Blasi a Silvia Toffanin, la moglie del Capitano della Roma Francesco Totti, ha chiesto all’amica quanto essere la compagna di Piersilvio Berlusconi possa averla aiutata nel portare avanti la sua carriera. La conduttrice di Verissimo non si è spaventata di fronte ad una domanda così diretta ed ha risposto con grande onestà.

“Avere affianco Piersilvio Berlusconi mi ha aiutata molto in passato, ma ho sempre avuto una gran voglia di imparare e di fare e di conseguenza ho sempre cercato di dare il massimo in ogni cosa soprattutto da sola“. Silvia Toffanin ha poi aggiunto “Certamente essere la sua compagna mi ha aiutato molto nella mia carriera ma io ci metto il doppio dell’impegno in quello che faccio proprio per il grande senso di responsabilità che provo nei suoi confronti“.

Indubbiamente Silvia Toffanin non nasconde il fatto di aver avuto una corsia preferenziale lavorativamente parlando, ma al tempo stesso è innegabile che nel suo lavoro ci metta impegno, serietà e passione. Infatti a differenza di molti programmi Mediaset che sono stati sospesi o rinviati, le repliche di Verissimo verranno trasmesse.