Anche la padrona di casa di Verissimo non ha resistito alla chirurgia estetica

Silvia Toffanin è una delle conduttrici di punta di Mediaset. Elegante, gentile, la sua trasmissione Verissimo fa ogni sabato il record di ascolti. In quanti se la ricordano ai tempi di Passaparola con Gerry Scotti? Oggi ha fatto carriera e da più di 15 anni è al timone di Verissimo. Dal prossimo palinsesto raddoppierà la programmazione, visto che andrà in onda anche la domenica.

Ma se lei nel tempo è cresciuta e si è evoluta professionalmente, una cosa è rimasta invariata: la sua bellezza. O per lo meno, più passano gli anni e più diventa bella. Secondo alcune indiscrezioni, però, la sua bellezza non sarebbe del tutto naturale ma sarebbe stata aiutata da qualche ritocchino estetico.

Paragonando una foto degli esordi con una attuale saltano all’occhio i cambiamenti estetici soprattutto nella zona del viso. Piccole migliorie all’altezza degli zigomi, delle guance e del naso sono evidenti.

Molti hanno notato qualcosa di diverso persino nel corpo, forse ancora più asciutto rispetto al passato. C’è da dire che in questi ultimi quindici anni ha avuto due figli dal compagno Pier Silvio Berlusconi e quindi, è normale che il corpo abbia subito trasformazioni. La chirurgia estetica ormai per la maggior parte delle donne dello spettacolo è un processo irrinunciabile. E’ davvero raro vedere personaggi pubblici non aggiustarsi zigomi, viso eliminando qualche normale ruga dell’età.

Per quanto riguarda la vita privata di Silvia Toffanin dopo circa 20 anni di relazione sembra che tra lei e Pier Silvio possa finalmente arrivare la data delle fatidiche nozze. In attesa del grande giorno la coppia insieme ai due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, hanno deciso di andare a vivere a Portofino. Si tratta di una splendida villa a picco sul mare che dall’esterno assume le sembianze di un castello. Da fuori inoltre, è possibile scorgere una lunga scalinata che conduce direttamente alla spiaggia, dove c’è un attracco per il loro yacht.