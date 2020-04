Silvio Berlusconi e Francesca Pascale: “eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò” "Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò", ecco le parole di Francesca Pascale, lasciata da Silvio Berlusconi dopo sette anni di relazione

Dopo sette anni di relazione, è arrivata la notizia della separazione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Pare che sia stato il polito 83enne a lasciare la 35enne, la quale ha deciso di rilasciare un’intervista sulla questione. Nonostante il rammarico inevitabile, la donna ha affermato: “Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò”.

A rivelare la notizia della separazione, è stato un comunicato diramato dallo stesso Partito di Silvio Berlusconi. In una breve intervista rilasciata a Conchita Sannito, Francesca Pascale si sfoga, dichiarando quali sono i suoi sentimenti a riguardo: “E dovremmo davvero parlare di un addio scritto in due righe dal partito? Contro il presidente non ho nulla, mi ha sempre trattato da regina”.

Dopodiché, decide di aggiungere due parole sulla nuova fidanzata del presidente di Forza Italia, Marta Fascina: “Ritrovarmi tradita, a 35 anni, e liquidata, da un compagno così amato che ne ha 83. Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò”. Detto ciò, la donna afferma quello che è stato detto nel comunicato del partito.

Queste le parole del comunicato: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. Francesca Pascale conferma queste parole, sottolineando il suo rispetto per la famiglia e per i figli sempre presente: “Ho sempre avuto un sentimento sincero per lui, e rispetto per la famiglia e per i figli”.

Dalle sue parole, s’intende comunque una consapevolezza riguardante la fine della sua relazione con il presidente Silvio Berlusconi, certamente correlata di un bel quantitativo di rammarico. Lo si capisce anche dalla sua quasi contrarietà nel rilasciare quest’intervista, specialmente a causa del periodo che il Paese sta vivendo in questi giorni.

A tal proposito, la donna ha detto: “Possibile che con la sofferenza che abbiamo in Italia, tra Coronavirus e crisi economica, si debba parlare della fine della storia tra me e il presidente? Ma che senso ha discutere di questo, con i “chiari di luna” che vive il Paese, come diremmo noi a Napoli? Anche no, grazie”.