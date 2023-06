Silvio Berlusconi, ecco dove sarà sepolto: lo aveva deciso prima di morire

L'ex Premier sarà sepolto in un luogo speciale: ecco dove

In queste ore non si fa altro che parlare della morte di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che l’ex premier si è spento nella mattina di lunedì 12 giugno presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorno. Il ricovero era infatti scattato nella giornata di venerdì a causa di alcune anomalie riscontrate negli ultimi accertamenti fatti.

Nella mattina di lunedì 12 giugno, le condizione dell’ex Presidente si sono aggravate e, in tarda mattinata, è stata poi annunciata la sua scomparsa. Inutile dire che la notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato l’intero Paese nello sconforto. In queste ore sono molti coloro che stanno rivolgendo l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi che è stato senza ombra di dubbio un personaggio che ha dominato le scene del nostro Paese per moltissimo tempo.

Silvio Berlusconi: ecco dove sarà sepolto il Presidente

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il luogo di sepoltura di Silvio Berlusconi. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex Premier avesse deciso prima di morire dove essere sepolto; si tratta di un luogo speciale.

Il Presidente, prima di morire, ha infatti deciso di essere sepolto nel mausoleo funebre. Si tratta di una struttura intitolata ‘Volta Celeste’ e realizzata da Pietro Cascella. La ‘Volta Celeste’ è stata costruita utilizzando Marmo di Carrara e contiene 37 loculi dove verrano sepolti i famigliari. Il mausoleo funebre si trova nel parco di Villa San Martino ad Arcore, palazzo signorile realizzato dai marchesi Casati Stampa nel XVIII secolo.

Nel frattempo, ad Arcore, è stata allestita una camera ardente privata dove è stata trasportata la salma e dove sono poi giunti i famigliari dopo aver lasciato l’ospedale. Stando alle ultime notizie, pare che Silvio Berlusconi non potrà essere sepolto nel mausoleo e, al momento, nessuna richiesta è giunta dal sindaco di Arcore Maurizio Bono.