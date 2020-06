Simona Tagli rivela: “Ho fatto un voto di castità e ho abbandonato il mondo dello spettacolo” Simona Tagli, ex showgirl televisiva, ha preso una decisione davvero drastica: "Ho fatto un voto di castità per mia figlia e ho abbandonato il mondo dello spettacolo"

Simona Tagli è un’ex showgirl, che ha avuto il suo massimo periodo di successo negli anni ’90. La donna, dopo periodi di assenza dal mondo dello spettacolo e del gossip, ritorna a far parlare di sé a causa di una dichiarazione davvero sconvolgente. La donna, infatti, ha rivelato la sua decisione: “Ho fatto un voto di castità per mia figlia e ho abbandonato il mondo dello spettacolo”.

Simona Tagli è un’ex showgirl ed imprenditrice nel settore della bellezza. Da diverso tempo a questa parte non si è più sentito parlare di lei e del suo personaggio, ma adesso è uscito fuori il motivo di questa assenza. La donna ha raccontato della battaglia legale che ha dovuto intrattenere per diverso tempo: l’obiettivo era vincere per ottenere la custodia di sua figlia.

In un’intervista la donna si è aperta, raccontando la sua storia: “Eravamo entrambi adulti, caratteri già formati e una propria storia. Volevamo un figlio, ma il suo arrivo ci ha destabilizzato. Tremila paure. Per me era importante il matrimonio, non è arrivato. Ho afferrato il toro per le corna”. Questa situazione di incertezze di paure, hanno portato la donna e il suo ex compagno verso una battaglia legale che l’ha segnata profondamente.

“Ho dovuto affrontare una dura guerra legale per l’affido di mia figlia. Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo (…) Sia io che il mio compagno venivamo da un matrimonio senza figli. Volevamo la stessa cosa e l’abbiamo avuta. Dopo di che ho difeso il sacrosanto diritto di mia figlia ad avere la mamma al suo fianco”. Queste le parole della donna, sicuramente molto affaticata e distrutta da una situazione difficile da gestire, sia emotivamente che sotto molti altri punti di vista.

Ha poi parlato di quello che è stato il suo ostacolo più grande: fare parte del mondo dello spettacolo. Da quanto dichiarato dalla donna, agli occhi dei giudici e del mondo legale, le mamme facenti parte del mondo dello spettacolo non sono viste sotto una luce molto positiva. Qui arriva la decisione drastica di cui accennato sopra: l’addio al mondo dei riflettori e della luce.

Non è l’unica decisione importante della donna. Infatti, tra le altre cose, decide di fare anche un voto di castità:”Un Voto fatto alla Madonna, in caso avessi vinto la mia battaglia in tribunale. Scioglierei il mio voto solo incontrando l’uomo ideale”.