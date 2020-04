Simona Ventura contro Alberto Dandolo: chiesto risarcimento di 20.000 euro

È iniziata una disputa tra il giornalista Alberto Dandolo e Simona Ventura, a causa di un post su Instagram di troppo. Infatti, il giornalista voleva fare una cosa simpatica ed ironica, ma la presentatrice non ha apprezzato. Per questo motivo è partita una causa legale e Simona Ventura ha chiesto un risarcimento di 20.000 euro.

La motivazione è che quel post ha provocato un grave danno all’immagine della presentatrice. La questione s è mossa in questo modo: Alberto Dandolo ha postato questo collage nel quale sono inserite alcuni primi piani di volti famosi con i seguenti hashtag “#quarantinenewfaces #sos #dissossati”. La cosa non è stata affatto apprezzata da Simona Ventura.

Essendo lei una delle protagoniste del collage, si è risentita parecchio del fatto. Non ha fatto casino o scalpore, ma ha deciso di agire direttamente per vie legali: in queste ore, l’avvocato della donna ha inviato una email al giornalista chiedendo innanzitutto di rimuovere il fotomontaggio e, successivamente, un risarcimento di ben 20.000 euro.

A rivelare l’evento è stato lo stesso giornalista che, per rispondere, ha pensato di pubblicare direttamente la foto della email ricevuta su Instagram, scrivendo: “No Simo’ aspetta un attimo. Cioè, dimmi se ho capito bene : io dovrei devolvere 20 mila euro per i danni di immagine che ti ho causato con sto post? I danni di immagine causati da me? No vabbè, forse hai sbagliato il destinatario della legale missiva. Good quarantine!”.

Non è, però, l’unico ad essere rimasto spiazzato dalla cosa: anche moltissimi fan hanno fatto presente il loro sgomento. Altri, invece, hanno spalleggiato la presentatrice, dicendo che questi post non sono affatto simpatici e che si potrebbe fare ironia su molte altre cose, oltre che l’aspetto fisico.

Nel frattempo, silenzio dal profilo di Simona Ventura riguardo la situazione. Come se niente fosse, ha continuato a postare i suoi soliti post nei quali la si vede fare ironia sulla quarantena in atto in questi giorni. Aspettiamo l’evolvere della situazione.